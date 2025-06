Elon Musk, „regrete” după declarațiile despre Trump

Cel mai bogat om din lume a transmis miercuri dimineață un mesaj postat pe rețeaua X, în care își exprimă regretul pentru ceea ce a scris despre președintele american Donald Trump.

„Regret unele dintre postările mele despre președintele DonaldTrump săptămâna trecută. Au mers prea departe”, a scris Elon Musk pe rețeaua X, pe care o deține.

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.