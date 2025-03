Elon Musk: „Starlink este coloana vertebrală a armatei ucrainene. Tot frontul lor s-ar prăbuși dacă îl opresc”

Multimiliardarul Elon Musk, CEO-ul SpaceX și un aliat apropiat al lui Donald Trump, a afirmat duminică, 9 martie, că întreaga linie de front din Ucraina s-ar prăbuși dacă el oprește serviciile de internet prin satelit Starlink.

„L-am provocat literalmente pe Putin la o luptă fizică unu la unu pentru Ucraina, iar sistemul meu Starlink este coloana vertebrală a armatei ucrainene. Întreaga lor linie de front s-ar prăbuși dacă l-aș opri”, a scris Elon Musk, pe rețeaua X, ca răspuns la comentariul unui utilizator care a scris că Musk ignoră faptul că Rusia este agresorul, iar Ucraina este o victimă.

I literally challenged Putin to one on one physical combat over Ukraine and my Starlink system is the backbone of the Ukrainian army. Their entire front line would collapse if I turned it off.



What I am sickened by is years of slaughter in a stalemate that Ukraine will…