Elveția nu se poate apăra împotriva unui atac pe scară largă și mai are nevoie de cel puțin 25 de ani ca să fie pregătită, spune chiar șeful armatei

Elveția nu se poate apăra singură împotriva unui atac pe scară largă și trebuie să crească cheltuielile militare, având în vedere riscurile crescânde din partea Rusiei, a afirmat șeful forțelor sale armate, potrivit Reuters.

Țara este pregătită pentru atacuri ale „actorilor non-statali” asupra infrastructurii critice și pentru atacuri cibernetice, dar armata sa se confruntă în continuare cu deficiențe majore în ceea ce privește echipamentele, a declarat Thomas Suessli, pentru ziarul NZZ.

„Ceea ce nu putem face este să ne apărăm împotriva amenințărilor de la distanță sau chiar împotriva unui atac pe scară largă asupra țării noastre”, a spus generalul-locotenent Suessli, care va demisiona la sfârșitul anului.

„Este îngrijorător să știm că, într-o situație de urgență reală, doar o treime din soldați ar fi complet echipați”, a precizat el, în interviul publicat sâmbătă.

În prezent, Elveția crește cheltuielile pentru apărare, modernizează artileria și sistemele terestre și înlocuiește avioanele de vânătoare învechite cu modelul Lockheed Martin F-35A.

Însă planul se confruntă cu depășiri de costuri, în timp ce criticii pun la îndoială cheltuielile pentru artilerie și muniții, în contextul finanțelor federale limitate.

Suessli a afirmat că atitudinea față de armată nu s-a schimbat, în ciuda războiului din Ucraina și a eforturilor Rusiei de a destabiliza Europa.

El a dat vina pe distanțarea Elveției de conflict, lipsa experienței recente de război și falsa convingere că neutralitatea oferă protecție.

„Dar acest lucru este inexact din punct de vedere istoric. Există mai multe țări neutre care erau neînarmate și au fost antrenate în război. Neutralitatea are valoare doar dacă poate fi apărată cu arme”, a afirmat Suessli.

Elveția s-a angajat să-și crească treptat cheltuielile pentru apărare până la aproximativ 1% din PIB până în 2032, de la aproximativ 0,7% în prezent – mult sub nivelul de 5% convenit de țările care sunt membre NATO.

În acest ritm, armata elvețiană ar fi pe deplin pregătită abia în jurul anului 2050.

„Este prea mult, având în vedere amenințarea”, a spus Suessli.