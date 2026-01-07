Reacția mai puțin obișnuită a unei țări neutre din Europa după ce SUA au amenințat din nou că vor prelua Groenlanda

Orice modificare a statutului Groenlandei necesită consimțământul Danemarcei și al Groenlandei, a transmis miercuri Ministerul Afacerilor Externe al Elveției, în urma celei mai noi amenințări a președintelui american Donald Trump de a prelua controlul asupra acestui teritoriu danez, scrie Reuters.

Solicitat să-și exprime poziția cu privire la recentele declarații ale oficialilor guvernului american referitoare la Groenlanda, Ministerul Afacerilor Externe al Elveției a afirmat că nu comentează afirmațiile guvernelor străine.

Într-un comunicat, ministerul a adăugat totuși: „Conform dreptului internațional, Groenlanda aparține Danemarcei și are un statut cu autonomie extinsă. Orice modificare a acestui statut necesită consimțământul atât al Danemarcei, cât și al Groenlandei”.

Elveția este o țară neutră, acest principiu fiind reprezentând o politică externă de lungă durată a autorităților de la Berna. Totuși, sub presiunea conflictului din Ucraina, Elveția a adoptat sancțiuni economice dure împotriva Rusiei, un pas semnificativ față de neutralitatea ei tradițională, arătând astfel că este deschisă la flexibilitate în aplicarea conceptului.

Trump a reiterat în ultimele zile că dorește să preia controlul asupra Groenlandei, o idee exprimată pentru prima dată în 2019, în timpul primului său mandat prezidențial, argumentând că insula este vitală pentru armata SUA și că Danemarca nu a făcut suficient pentru a o proteja.

Șefii de guvern din Spania, Franța, Germania, Italia, Regatul Unit, Polonia și Danemarca au publicat marți o declarație comună în care subliniază că Groenlanda „aparține poporului său” și că numai Danemarca și Groenlanda pot „decide” asupra chestiunilor care privesc ambele teritorii.

SUA intenționează să cumpere Groenlanda, afirmă Rubio, care minimalizează opțiunea militară

Presa americană a relatat marți că șeful diplomației americane, Marco Rubio, a declarat că Statele Unite încearcă de fapt să cumpere Groenlanda și că remarcile recente despre insulă nu ar trebui interpretate ca anunțând o invazie militară, au scris anterior agențiile de presă DPA și Agerpres.

Rubio a făcut aceste comentarii în timpul unei conferințe cu ușile închise cu congresmenii americani, au declarat persoane familiarizate cu discuția pentru Wall Street Journal. Ziarul a precizat că obiectivul administrației americane era de a cumpăra insula.

The New York Times a relatat în mod similar, adăugând că președintele american Donald Trump le-a cerut consilierilor săi să prezinte un plan actualizat pentru achiziționarea Groenlandei.

Administrația americană și-a intensificat recent retorica privind Groenlanda. Marți, Casa Albă a admis că posibila utilizare a forței militare rămâne printre opțiunile luate în considerare.

„Președintele și echipa sa discută o serie de opțiuni pentru a urmări acest obiectiv important de politică externă și, bineînțeles, utilizarea armatei americane este întotdeauna o opțiune la dispoziția comandantului suprem”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Poziția emisarului lui Trump în Groenlanda

Emisarul special al președintelui american în Groenlanda, Jeff Landry, a apărat marți independența teritoriului autonom danez prin intermediul unor acorduri economice cu Washingtonul, cu toate că Trump insistă ca acesta să devină parte a Statelor Unite, a relatat și agenția spaniolă de presă EFE.

Landry, numit de Trump în decembrie pentru a face din Groenlanda „parte a SUA”, a afirmat că președintele oferă oportunități economice teritoriului, dar a exclus orice intenție de a-l acapara prin forță.

„Nu cred că despre asta vorbește. Cred că președintele susține o Groenlandă independentă, cu legături economice și oportunități comerciale pentru Statele Unite”, a declarat el într-un interviu acordat CNBC.

Ce spun oamenii din Groenlanda

În capitala groenlandeză, Nuuk, groenlandezii consideră că afirmațiile lui Donald Trump sunt „inacceptabile într-o lume civilizată”, a scris AFP.

„Cerem respect pentru țara și poporul nostru. Suntem deschiși la afaceri și relații, dar numai pe baza respectului reciproc”, a subliniat Christian Keldsen, directorul Asociației de Afaceri din Groenlanda.