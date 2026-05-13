Elveția se reorientează, după ce SUA au scumpit și amânat sistemele Patriot contractate. Către cine

Elveția a anunțat miercuri că va analiza posibilitatea achiziționării de sisteme de apărare antiaeriană de la alți furnizori, după ce Statele Unite au informat-o că livrarea sistemelor de rachete Patriot, deja întârziată de mult timp, va fi amânată și mai mult din cauza războiului din Iran, informează Reuters.

Elveția a comandat cele cinci sisteme de apărare antirachetă Patriot în 2022, cu o estimare inițială că acestea vor fi livrate în perioada 2026-2028, un termen care a fost deja amânat cu patru până la cinci ani din cauza războiului din Ucraina.

Guvernul de la Berna a transmis că a fost informat de Washington că războiul din Iran va duce la întârzieri suplimentare și la creșteri de costuri, fiind de așteptat acum o întârziere de cinci până la șapte ani.

„Toate opțiunile ar duce la întârzieri în livrare, precum și la costuri suplimentare substanțiale”, a precizat guvernul elvețian.

Elveția se așteaptă să primească răspunsuri până la sfârșitul lunii de la alți cinci furnizori de sisteme de apărare aeriană terestre cu rază lungă de acțiune, a mai transmis Executivul. Acesta nu a numit furnizorii, dar a precizat că aceștia provin din Germania, Franța, Israel și Coreea de Sud. De asemenea, a adăugat că ar prefera ca sistemele să fie produse în Europa.

Consiliul Federal, guvernul Elveției, urmează să decidă asupra pașilor următori în lunile următoare, menționează comunicatul.

Guvernul elvețian a afirmat în luna aprilie că renunțarea la achiziția sistemelor Patriot reprezintă o opțiune.

Prețul celor cinci sisteme Patriot s-ar putea dubla, de la 2,3 miliarde de franci elvețieni (2,9 miliarde de dolari) la 4,6 miliarde de franci, a relatat ziarul elvețian Tages-Anzeiger, citând surse bine informate.

Reuters a scris luna trecută că SUA i-au informat pe omologii europeni cu privire la posibile întârzieri în livrările de arme contractate anterior, întrucât războiul cu Iranul continuă să epuizeze stocurile de arme.