Elveția vrea ca yodelingul să fie recunoscut de UNESCO ca a cincea limbă a țării

Guvernul elvețian a propus yodelingul, o formă de canto care implică schimbări repetate şi rapide a tonalităţii unei singure note, drept candidat pentru lista patrimoniului cultural imaterial al UNESCO, potrivit EuroNews.com.

Yodelingul elvețian este un stil tradițional de muzică vocală, originar din Alpi, unde a fost folosit inițial pentru comunicare între crescătorii de animale și turme.

Astăzi, acest „strigăt” din trecut este o formă populară de cântat care și-a găsit locul în lexicul muzical internațional și nu dă semne de încetinire în țara sa de origine. Guvernul elvețian afirmă că cel puțin 12.000 de yodeliști participă la aproximativ 780 de grupuri ale Asociației Elvețiene de Yodeling. Mai mult, yodelingul are propriul festival care se desfășoară o dată la trei ani.

Acum, guvernul elvețian vrea ca yodelingul să fie inclus în lista patrimoniului cultural imaterial al UNESCO. Clasificarea are ca scop sensibilizarea publicului cu privire la artele, meșteșugurile, ritualurile, cunoștințele și tradițiile transmise de-a lungul generațiilor.

Elveția are patru limbi: germană, franceză, italiană și retoromană. Dar unele voci, precum cea a profesorului Nadja Räss de la Universitatea de Științe Aplicate și Arte din Lucerna (HSLU), ar dori ca yodelingul să fie recunoscut ca a cincea limbă.

„Pentru mine, de fapt, în Elveția avem patru limbi, dar cred că, de fapt, avem cinci limbi. Avem o a cincea: yodelul”, a spus profesorul de la HSLU, prima universitate elvețiană care a început să predea yodelingul în urmă cu aproximativ șapte ani.

„Am conceput câteva proiecte pentru a-l duce în viitor. Unul dintre acestea este introducerea yodelului în școlile primare”, a spus Räss. Ea a precizat și că 20 de profesori elvețieni știu să cânte yodel și încearcă să-l predea la ore.

„Unul dintre obiectivele mele în viață este ca, atunci când voi muri, toți copiii din Elveția să fi intrat în contact cu yodelingul în timpul școlii primare”, a spus ea. „Cred că este o șansă foarte bună pentru viitorul yodelingului să fie inclus pe lista (UNESCO).”

Agenția culturală a ONU, cu sediul în capitala Franței, ar trebui să ia o decizie până la sfârșitul anului.

