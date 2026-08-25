eMAG amendată în Ungaria pentru că a promis să sprijine afacerile maghiare, dar a făcut-o doar parțial. Compania reacționează

Autoritatea Maghiară pentru Concurență (GVH) a amendat eMAG Ungaria cu 225 de milioane de forinți (621.306 euro), cu argumentul de neîndeplinire a angajamentelor asumate în cadrul unei investigații anterioare, scrie Profit.ro.

“Operatorii magazinului online eMAG și-au încălcat din nou propriile angajamente – a dezvăluit Autoritatea Maghiară pentru Concurență (GVH) în investigația sa ulterioară. Operatorii platformei de comerț electronic, cu sediul în România, au promis să sprijine afacerile maghiare, dar au implementat acest lucru doar parțial sau incomplet. Din acest motiv, GVH a aplicat o amendă de 225 de milioane de forinți (620.000 de euro) companiilor care operau eMAG, care au recunoscut omisiunile”, arată instituția.

Într-un răspuns pentru Profit.ro, eMAG precizează că „își va respecta în continuare obligațiile de conformitate pe piețele în care operează, fără perturbări în activitatea sa”.

Aceasta este cea de-a doua amendă primită de eMAG în Ungaria în acest an, după o alta de 235 de milioane de forinți. În total, amenzile primite de eMAG în țara vecină au ajuns la circa 1.96 milioane de euro.