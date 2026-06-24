Emil Boc, anunț despre steagul și imnul Rusiei: Nu pot fi utilizate la Cluj-Napoca

Primarul orașului Cluj-Napoca, Emil Boc, a afirmat miercuri, într-o postare pe rețelele de socializare, că steagul și imnul Rusiei nu pot fi utilizate la Cluj-Napoca, nici măcar în cadrul unei competiții sportive, cum este Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică, care va avea loc în oraș în perioada 26-28 iunie și la care vor participa și sportivi ruși.

„Steagul și imnul Rusiei nu pot fi utilizate la Cluj-Napoca. Respectăm poziția României și Uniunii Europene în acest domeniu. Precizări privind organizarea la Cluj-Napoca a Cupei Mondiale la gimnastică ritmică”, a scris Emil Boc, în postarea lui.

Aflat la Londra, la Forumul Mondial al Primarilor pentru Acțiuni Climatice, Emil Boc a afirmat că, la momentul aprobării organizării competiției la Cluj, regulamentele internaționale nu permiteau sportivilor ruși să concureze sub drapelul și imnul național al Rusiei și că situația s-ar fi schimbat recent, după ce forul internațional de gimnastică ar fi modificat regulile privind reprezentarea sportivilor ruși în competițiile oficiale, scrie Agerpres.

Edilul a explicat că acest demers nu este un protest împotriva sportivilor, ci vizează exclusiv utilizarea simbolurilor oficiale ale Federației Ruse în contextul războiului din Ucraina.

„Susțin sportul și competițiile sportive, însă nu sunt de acord ca simbolurile politice ale unui stat agresor din Europa să fie folosite într-o țară a Uniunii Europene”, a subliniat Emil Boc.

Primarul a mai spus că a cerut Federației Internaționale de Gimnastică să mențină regulile aflate în vigoare la momentul în care municipiul a acceptat găzduirea competiției.

De asemenea, Emil Boc a solicitat Federației Române de Gimnastică și autorităților statului român să clarifice situația înainte de startul întrecerilor sportive, pentru a evita eventuale controverse sau dispute în timpul desfășurării Cupei Mondiale.

Federația Internațională de Gimnastică (World Gymnastics) a autorizat sportivii ruși să participe la competiții internaționale sub drapelul rusesc și imnul național, ridicând sancțiunile impuse împotriva lor din cauza războiului din Ucraina, a anunțat pe 18 mai Federația Rusă de Gimnastică, conform agenției spaniole de presă EFE.

„Comitetul Executiv World Gymnastics a aprobat admiterea gimnaștilor ruși la competiții internaționale sub drapelul rusesc și cu imnul național”, a precizat federația rusă pe site-ul său oficial, menționând că decizia a fost luată duminică la Sharm el-Sheikh, în Egipt. „Această decizie se aplică celor cinci discipline afiliate Federației Ruse de Gimnastică: gimnastică artistică, gimnastică ritmică, trambulină, gimnastică acrobatică și gimnastică aerobică”, a mai transmis federația rusă.

În urma izbucnirii războiului din Ucraina, Comitetul Internațional Olimpic a recomandat ca federațiile internaționale să nu organizeze nicio competiție pe teritoriul Rusiei sau al aliatului său Belarus și că sportivii lor să concureze doar cu statut de neutru, fără drapel și imn național.