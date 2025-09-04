Emil Boc cere reforma administrativă a țării. Câte primării ar trebui „regândite”, după primarul Clujului

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că este total de acord cu reforma administrativă şi că nu trebuie pierdută această ocazie, când patru partide pro-europene sunt la guvernare, informează Agerpres.

„Poate o să-i supăr pe mulţi: n-ar trebui pierdută fereastra aceasta de oportunitate politică, când avem totuşi patru partide pro-europene să facă reforma în administraţie, care ar fi o reformă structurală, majoră, cu impact decisiv în ceea ce înseamnă viitorul administraţiei publice în România”, a spus Emil Boc.

El a dat exemplul Poloniei care, în urma reformei administrative, este campioană la atragerea de fonduri europene.

„Ar fi o reformă nu doar temporară. Aproximativ 1.000 de primării ar fi restructurate, regândite, zonele metropolitane – reaşezate. Ar aduce în primul rând beneficii pentru funcţionarea administraţiei, pentru absorbţia banilor, pentru implementarea proiectelor, ca să nu mai vorbim şi de economiile financiare aferente. Deci, n-ar trebui pierdută oaza asta de oportunitate”, a declarat fostul premier.

Boc a spus că sunt două căi de acțiune în ce privește reforma administrativ-teritorială: crearea regiunilor ca nouă formă de organizare și comasarea comunelor.

„Pentru înfiinţarea regiunilor cu statut juridic ne trebuie revizuirea Constituţiei; pentru desfiinţarea unor comune, comasarea lor, nu trebuie decât o lege de organizare administrativ-teritorială. Eu zic că nu trebuie să se piardă această fereastră de oportunitate politică, pentru că nu mai putem funcţiona. Gândiţi-vă la Polonia, de la 46 de voievodate au redus la 33, după aceea de la 33 la 16 voievodate. Şi e campioana absorbţiei de fonduri europene şi a capacităţii de implementare a proiectelor. Mult mai uşor se promovează proiectele mari”, a completat Emil Boc.

În 2011, guvernul condus de către Emil Boc a încercat să realizeze o nouă organizare administrativ-teritorială a țării însă dezacordul din coaliția de guvernământ dintre PDL și UDMR a blocat proiectul. Alte proiecte de reorganizare administrativă nu au avut nici ele succes.