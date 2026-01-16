Emilia Clarke afirmă înainte de lansarea noului său serial în streaming că acesta i-a oferit un lucru pe care nu l-a avut niciodată la HBO

Aflată în turneul de promovare a noului său serial „Ponies”, actrița Emilia Clarke a declarat că a încheiat socotelile cu genul fantasy după ce a jucat timp de opt ani rolul lui Daenerys Targaryen în „Game of Thrones” și că niciodată nu a fost atât de implicată în vreun proiect precum în noua serie ce urmează să apară în streaming, relatează Variety.

„Este extrem de puțin probabil să mă mai vedeți vreodată urcând pe un dragon sau măcar în același cadru cu un dragon”, a spus Clarke într-un interviu acordat The New York Times înainte de premiera „Ponies”.

Actrița britanică, care a obținut patru nominalizări la premiile Emmy pentru interpretarea lui Daenerys, s-a aflat în centrul tumultuosului ultim sezon din „Game of Thrones”, care i-a înfuriat pe mulți fani. Ea a declarat anterior pentru Entertainment Weekly că nu avea nicio idee despre transformarea pe care avea să o sufere personajul său și că a rămas fără cuvinte când a citit scenariile finale.

„Ce, ce, ce, CE!?” a spus Clarke despre soarta finală rezervată personajului ei. „Pentru că vine din absolut nicăieri. Sunt uluită. Nu am văzut asta absolut deloc venind. Am plâns. Și am ieșit la o plimbare. Am ieșit din casă, mi-am luat cheile și telefonul și m-am întors cu bășici la picioare. Nu m-am întors timp de cinci ore. Mă gândeam: «Cum o să fac asta?»”.

„Am sunat-o pe mama și i-am spus: «Am citit scenariile și nu vreau să-ți spun ce se întâmplă, dar poți, te rog, să mă îndepărtezi de marginea prăpastiei? M-a dat complet peste cap»”, a continuat ea. „Și apoi le-am pus mamei și fratelui meu niște întrebări foarte ciudate. Ei au fost de genul: «De ce ne întrebi asta? Ce vrei să spui, dacă o considerăm pe Daenerys o persoană bună? De ce ne pui întrebarea asta? De ce te interesează ce cred oamenii despre Daenerys? Ești OK?»”.

Ea și-a exprimat în mai multe interviuri acordate după încheierea popularului serial frustrarea față de lipsa de control asupra sorții personajului său. Cu „Ponies”, în schimb, a fost implicată în decizii.

Clarke joacă într-un nou serial de spionaj ce apare în streaming săptămâna aceasta

Acum în vârstă de 39 de ani, ea va fi una dintre cele două protagoniste ale „Ponies”, alături de actrița americană Haley Lu Richardson, care a jucat-o pe Portia în sezonul 2 al „The White Lotus”, un alt serial celebru al HBO.

Clarke a declarat pentru NYT că a știut că noul ei serial va fi diferit de „Game of Thrones” încă din momentul în care cei doi creatori ai „Ponies”, Susanna Fogel și David Iserson, i-au oferit posibilitatea de a alege între cele două personaje principale.

„Plasat în Moscova, anul 1977. Două ‘PONIES’ (termen folosit în limbajul serviciilor secrete pentru ‘persoane fără interes’) lucrează în anonimat ca secretare la Ambasada Americană. Asta până când soții lor sunt uciși în circumstanțe misterioase pe teritoriul URSS, iar cele două femei devin agente CIA”, afirmă descrierea oficială publicată de SkyShowtime pentru serial.

„Bea (Clarke) este o tânără cu o educație remarcabilă, vorbitoare de rusă și fiica unor imigranți sovietici. Colega ei, Twila (Richardson), vine dintr-un orășel mic și este la fel de directă pe cât este de curajoasă. Împreună, cele două lucrează pentru a dezvălui o vastă conspirație din perioada Războiului Rece și a rezolva misterul care le-a transformat, de la bun început, în văduve”, mai notează aceasta.

Actrița e și producătoare a serialului ce va fi pe SkyShowtime

Clarke a spus în interviul acordat NYT că s-a jucat o vreme cu ideea de a o interpreta pe Twila, cea mai sălbatică și mai vocală dintre cele două femei, dar că știa, de fapt, că ea este „în mod evident Bea”.

„Ne-am gândit că s-ar putea conecta foarte puternic cu acest rol al unei absolvente de Wellesley care se străduiește din răsputeri și care ajunge, pe neașteptate, într-o situație cu mize uriașe”, a declarat și Fogel.

Clarke este de asemenea producător executiv al „Ponies”. În timpul filmărilor, spune e, „nu m-am simțit niciodată atât de profund implicată în a mă asigura că oamenii sunt fericiți, că toată lumea se simte bine și că petrecem un timp plăcut”.

Serialul „Ponies” a avut premiera joi seara pe platforma Peacock, una care nu este disponibilă în afara Statelor Unite. În România el va fi lansat în data de 30 ianuarie pe SkyShowtime, platforma de streaming care difuzează pe piețele din Europa multe dintre producțiile originale ale Peacock.