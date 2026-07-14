Emiratele Arabe Unite condamnă atacul „nerușinat” al Iranului asupra petrolierelor, în timp ce SUA lansează noi atacuri

Emiratele Arabe Unite au acuzat Iranul de un atac „nerușinat” asupra a două petroliere în Strâmtoarea Ormuz, soldat cu moartea unuia și rănirea a opt persoane, în timp ce Donald Trump a declarat că SUA vor impune o taxă de 20% ca parte a unei noi blocade asupra căii navigabile, scrie BBC.

Președintele SUA a declarat că atacurile militare americane sunt „foarte puternice” împotriva Iranului, pentru a treia noapte consecutiv, pe fondul escaladării atacurilor dintre cele două țări.

Ministrul de externe al Iranului a răspuns anunțului blocadei spunând că Teheranul va rămâne „gardianul” Strâmtorii – folosind cuvântul lui Trump.

Disputa privind controlul Strâmtorii Ormuz amenință să deraie eforturile de a pune capăt războiului, dar Trump a insistat că un acord este încă posibil.

Pe măsură ce tensiunile privind calea navigabilă internațională s-au intensificat, Emiratele Arabe Unite au anunțat luni seară că rachetele de croazieră iraniene au vizat două petroliere naționale, ucigând un membru al echipajului indian și rănind alte opt persoane, dintre care patru în stare gravă.

Șase dintre cei răniți erau indieni, în timp ce doi erau ucraineni, a anunțat Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite într-un comunicat publicat pe X.

„Ministerul Apărării condamnă acest atac obraznic, care constituie o încălcare gravă și o încălcare clară a dreptului internațional, amenințând securitatea și stabilitatea regiunii”, a precizat acesta.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran a confirmat ulterior atacurile printr-o declarație pe Telegram, în care a precizat că două petroliere au ignorat avertismentele, au oprit sistemele de navigație și au încercat să treacă printr-o rută minată.

Ca răspuns, IRGC a declarat că a lovit petrolierele și le-a scos din funcțiune.

Acesta a adăugat că „cooperarea cu inamicul agresor” ar duce doar la regrete, daune și întârzieri în deschiderea Strâmtorii – precum și la „crearea unei crize energetice în lume”.

Strâmtoarea rămâne un punct cheie de conflict între SUA și Iran, ambele părți confruntându-se luni pentru controlul căii navigabile, după schimbul de atacuri în regiune duminică noaptea.

Într-o postare pe Truth Social, mai devreme în cursul zilei, Trump a declarat că SUA reinstaurează blocada navală a porturilor iraniene și va impune o taxă de 20% asupra tuturor mărfurilor transportate prin Strâmtoarea Hormuz.

El a spus că acest lucru va împiedica „navele sau clienții Iranului” să intre sau să părăsească ruta cheie de transport al petrolului, dar „toate celelalte țări vor avea o utilizare corectă și liberă a strâmtorii”. Blocada va intra în vigoare marți, ora 16:00, ora de est (20:00 GMT).

„SUA vor fi, de acum înainte, cunoscute drept «GARDIANUL STRÂMTORII ORMUZ»”, a scris el.

Într-o declarație adresată reporterilor de la Casa Albă, Trump a declarat că SUA „îi lovește foarte tare”.

„Le distrugem toată capacitatea ofensivă. Și controlăm Strâmtoarea”, a adăugat el.

Întrebat despre discuțiile de pace dintre cele două țări, el a spus: „Da, cred că o înțelegere este posibilă, sigur”.

Comandamentul Central al SUA (Centcom) a declarat că atacurile au fost lansate luni, la ora 16:45, ora estică (20:45 GMT), la „indicațiile comandantului șef”.

Armata iraniană a declarat că a vizat, ca răspuns, active militare americane din Kuweit, a relatat presa de stat iraniană.

Trump a declarat anterior pentru Fox News că SUA „probabil vor controla” Strâmtoarea Hormuz, susținând că Iranul „a încălcat” un acord încheiat cu SUA.

„Preluăm strâmtoarea”, a spus el.

Centcom a declarat că forțele sale „vor relua blocarea traficului maritim la intrarea și ieșirea din porturile iraniene” pe 14 iulie.

Vinerea trecută, Trump a notificat Congresul într-o scrisoare, văzută de BBC, că SUA au reluat acțiunile militare în Iran pe 7 iulie.