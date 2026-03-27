Emiratele i-au anunțat pe americani și pe alți aliați că vor participa la „Forța de Securitate Ormuz”

Nave comerciale ancorează în largul coastelor Emiratelor Arabe Unite din cauza perturbărilor de navigație din Strâmtoarea Ormuz, Dubai, 2 martie 2026. FOTO: AA / Abaca Press / Profimedia

Emiratele Arabe Unite le-au spus americanilor și altor aliați occidentali că vor participa la o forță operațională maritimă multinațională menită să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, a relatat vineri Financial Times, citând surse familiarizate cu situația.

Emiratele încearcă să convingă zeci de țări să creeze o „Forță de Securitate a Strâmtorii Ormuz” care să o apere de atacurile iraniene și să escorteze navele, potrivit FT și Reuters.

Efortul Emiratelor vine în contextul în care acestea s-au confruntat cu mai multe atacuri iraniene decât orice altă țară din regiune, inclusiv Israelul.

Mai mulți aliați ai SUA au spus că nu au în plan să trimită nave pentru a debloca Strâmtoarea Ormuz, respingând astfel solicitările lui Trump de sprijin militar pentru a menține deschisă această cale navigabilă vitală.

Franța a transmis joi că a purtat discuții cu aproximativ 35 de țări în căutarea de parteneri și propuneri pentru o misiune de redeschidere a strâmtorii, dar numai după ce războiul SUA-Israel împotriva Iranului se va încheia.

Iranul a blocat efectiv Strâmtoarea Ormuz, pe care trec aproximativ 20% din petrolul și gazul natural lichefiat la nivel mondial, provocând o creștere bruscă a prețurilor la energie și alimentând temerile legate de inflația globală.

Emiratele Arabe Unite lucrează, de asemenea, împreună cu Bahrainul la o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU pentru a oferi unui viitor grup de lucru un mandat, dar Rusia și China s-ar putea opune acestei măsuri.

Membrii Consiliului de Securitate al ONU au început să negocieze rezoluții pentru a proteja transportul maritim comercial în și în jurul Strâmtorii Ormuz, inclusiv un proiect al Bahrainului care ar autoriza utilizarea „tuturor mijloacelor necesare”, a scris Reuters la începutul acestei săptămâni.

Calea navigabilă este vitală pentru economia Emiratelor Arabe Unite, un important exportator de petrol și centru comercial. Iranul a atacat în repetate rânduri un port din Emiratele Arabe Unite situat în afara Golfului, care este utilizat pentru încărcarea exporturilor de petrol.