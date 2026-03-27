Emiratele i-au anunțat pe americani și pe alți aliați că vor participa la „Forța de Securitate Ormuz”
Emiratele Arabe Unite le-au spus americanilor și altor aliați occidentali că vor participa la o forță operațională maritimă multinațională menită să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, a relatat vineri Financial Times, citând surse familiarizate cu situația.
Emiratele încearcă să convingă zeci de țări să creeze o „Forță de Securitate a Strâmtorii Ormuz” care să o apere de atacurile iraniene și să escorteze navele, potrivit FT și Reuters.
Efortul Emiratelor vine în contextul în care acestea s-au confruntat cu mai multe atacuri iraniene decât orice altă țară din regiune, inclusiv Israelul.
Mai mulți aliați ai SUA au spus că nu au în plan să trimită nave pentru a debloca Strâmtoarea Ormuz, respingând astfel solicitările lui Trump de sprijin militar pentru a menține deschisă această cale navigabilă vitală.
Franța a transmis joi că a purtat discuții cu aproximativ 35 de țări în căutarea de parteneri și propuneri pentru o misiune de redeschidere a strâmtorii, dar numai după ce războiul SUA-Israel împotriva Iranului se va încheia.
Iranul a blocat efectiv Strâmtoarea Ormuz, pe care trec aproximativ 20% din petrolul și gazul natural lichefiat la nivel mondial, provocând o creștere bruscă a prețurilor la energie și alimentând temerile legate de inflația globală.
Emiratele Arabe Unite lucrează, de asemenea, împreună cu Bahrainul la o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU pentru a oferi unui viitor grup de lucru un mandat, dar Rusia și China s-ar putea opune acestei măsuri.
Membrii Consiliului de Securitate al ONU au început să negocieze rezoluții pentru a proteja transportul maritim comercial în și în jurul Strâmtorii Ormuz, inclusiv un proiect al Bahrainului care ar autoriza utilizarea „tuturor mijloacelor necesare”, a scris Reuters la începutul acestei săptămâni.
Calea navigabilă este vitală pentru economia Emiratelor Arabe Unite, un important exportator de petrol și centru comercial. Iranul a atacat în repetate rânduri un port din Emiratele Arabe Unite situat în afara Golfului, care este utilizat pentru încărcarea exporturilor de petrol.