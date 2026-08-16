Emisarul american Jared Kushner, ginerele lui Trump, s-a întâlnit cu lideri ai Hamas

Emisarul american Jared Kushner, ginerele preşedintelui SUA Donald Trump, s-a întâlnit duminică în Egipt cu lideri ai grupării islamiste palestiniene Hamas, afirmă surse ale agenției de știri France Presse, sub rezerva anonimatului.

Informaţia a fost confirmată şi de un diplomat, pentru agenția de presă Reuters, transmite Agerpres. Conform acestui diplomat, Kushner şi Nikolai Mladenov, reprezentantul Consiliului pentru Pace promovat de Donald Trump, au avut mai multe discuţii la Cairo cu mediatori egipteni, qatarezi şi turci, iar la unele din acestea au fost prezenţi şi oficiali din Hamas.

În timpul întrevederii cu Kushner, Hamas şi-a reafirmat angajamentul în favoarea planului de pace în Fâşia Gaza mediat de SUA, dar respins de Israel.

La rândul său, Kushner a insistat asupra dezarmării complete a grupării şi a asupra excluderii totale a grupării susţinute de Iran din guvernarea pe viitor a teritoriului palestinian.

Un oficial israelian de rang înalt a afirmat că Kushner şi Mladenov urmează să se întâlnească luni şi cu prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu. Acesta a respins în urmă cu o săptămâna foaia de parcurs propusă de Trump, afirmând că este „inacceptabilă”.