Emisarul special al lui Putin, plasat pe lista de sancțiuni a Kievului

Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui Rusiei pentru investiții străine și cooperare economică, la Moscova, pe 29 august 2025. FOTO: Sergei Bulkin / Zuma Press / Profimedia

Ucraina l-a adăugat pe emisarul economic special al președintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, pe lista sa de sancțiuni, care vizează persoanele acuzate de crime împotriva țării, scrie luni publicația rusă independentă The Moscow Times.

Dmitriev a fost plasat pe această listă de sancțiuni pentru „răspândirea propagandei și atragerea investițiilor rusești în sectoare cheie ale economiilor externe”, a transmis duminică biroul prezidențial ucrainean.

Dmitriev, care s-a născut la Kiev, conduce Fondul Rus de Investiții Directe (RDIF) și este membru al echipelor de negociere ale Rusiei cu Statele Unite și Ucraina.

El a mers în SUA luna trecută, pe fondul frustrării crescânde a președintelui Donald Trump față de Putin, din cauza refuzului liderului de la Kremlin de a accepta un armistițiu în Ucraina.

Dmitriev a reacționat la sancțiunile impuse de Ucraina împotriva lui într-o postare sarcastică, pe Telegram, catalogând măsurile drept una dintre cele două „recompense” pe care le-a primit în weekend.

Pe lângă Dmitriev, cele mai recente sancțiuni ale Ucrainei îl vizează și pe colegul său negociator Alexander Zorin, precum și pe ministrul rus al Agriculturii, Oksana Lut, pe ministrul adjunct al Educației, Alexander Bugayev, și pe ministrul adjunct al Științei și Învățământului Superior, Andrei Omelchuk.

Comunicatul emis de Administrația Prezidențială de la Kiev susține că persoanele vizate „au confiscat proprietăți agricole, culturi de cereale și situri de patrimoniu cultural, au desfășurat operațiuni de informare împotriva statului nostru” și au impus educația rusă cu mesaje anti-ucrainene în teritoriile ocupate.

Printr-un decret separat, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a plasat, de asemenea, sub sancțiuni cinci edituri rusești acuzate de răspândirea propagandei și de sprijinirea invaziei pe scară largă a Moscovei.