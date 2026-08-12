„Ce-i în cutie, nimeni nu știe!”. Emisiunea-concurs prezentată de Cosmin Seleși revine la Pro TV, cu un nou sezon

Sezonul cu numărul 6 al show-ului „Batem Palma?” revine pe micile ecrane din 24 august, scrie Pagina de Media. Emisiunea va fi difuzată de la ora 18:00, pe Pro TV, și va fi disponibilă și pe aplicația Voyo.

Prezentatorul emisiunii va fi, în continuare, cunoscutul actor Cosmin Seleşi.

Anunţul difuzării noului sezon a fost făcut pe reţelele de socializare, atât pe contul oficial al emisiunii „Batem Palma?”, cât şi pe cel al Pro TV.

Înscrierile pentru sezonul 6 au început încă de pe 5 iunie, iar miza emisiunii poate ajunge până la 100.000 de lei.

Emisiunea-concurs are şi o primă reclamă.

„Ce-i în cutie, nimeni nu știe! «Batem Palma» revine cu un nou sezon din 24 august de la 18:00 la Pro TV și pe Voyo”, scrie în anunțul paginii de Facebook dedicate show-ului de la postul de televiziune, publicat marți.