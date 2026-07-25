Emmanuel Macron, mesaj de mulțumire pentru România

Președintele Emmanuel Macron a mulțumit României și celorlalte state implicate în misiunile de stingere a incendiilor de vegetație din Franța, unde flăcările au dus la evacuarea a aproape 200.000 de persoane, potrivit unui mesaj publicat pe Facebook.

„Mulțumim României, Croației, Germaniei, Portugaliei, Suediei, Elveției, Republicii Cehe și Slovaciei pentru sprijinul lor prețios. Aceasta este Europa. În momente de cumpănă, ea dă viață solidarității pe care se întemeiază”, a declarat liderul francez, conform traducerii oferite de Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU).

Președintele Macron le-a mulțumit și forțelor naționale de intervenție, care „luptă neîncetat împotriva incendiilor”.

„În aceste ore în care flăcările pun greu la încercare țara noastră, Franța arată ceea ce este cu adevărat: un popor unit, care își unește forțele și se sprijină reciproc”, a adăugat el.

Probabil cea mai mare evacuare pe timp de pace

Incendiile din Franța au dus la evacuarea a 197.000 de persoane, dintre care zeci de mii din zona Bordeaux, potrivit The Guardian. Este „probabil” cea mai amplă evacuare pe care a trăit-o vreodată țara pe timp de pace, conform ministrului de interne, Laurent Nuñez.

„Alături de locuitori, de toate familiile afectate și de persoanele evacuate, la care ne gândim în aceste momente, întreaga națiune este pe deplin mobilizată. Primarii, aleșii locali și serviciile statului, prefecții și angajații prefecturilor se află în prima linie pentru a proteja populația, a oferi sprijin și a pregăti perioada de după aceste incendii. Ei pot conta pe sprijinul neclintit al Republicii”, a mai spus șeful statului francez.

În Franța, aeronava A400M este implicată în premieră în operațiunile de stingere a incendiilor, „într-o demonstrație a capacității de adaptare a forțelor noastre armate”, după cum a descris-o președintele Macron.

„În sud-vestul țării, în special în Gironde și Landes; în sud, mai ales în Var, Hautes-Alpes și Haute-Corse; în Occitania, în special în Pyrénées-Orientales, dar și pretutindeni unde flăcările lovesc, mii de hectare au fost devastate, locuințe au fost distruse, activități au fost întrerupte, iar viețile oamenilor au fost date peste cap. Vom reconstrui, vom repara și vom rămâne alături de cei afectați atât timp cât va fi nevoie”, a promis Macron.

Probleme cu incendiile și în Spania

Din zona centrală a Spaniei au fost evacuați în jur de 70.000 de oameni. Este prima oară când regatul iberic declară stare națională de urgență din cauza incendiilor de vegetație.

„Gândurile noastre se îndreaptă și către Spania, Italia, Grecia și către toate popoarele care se confruntă, la rândul lor, cu incendii”, a mai spus președintele Franței.