Employer Branding Awards 2026 caută cele mai bune proiecte ale anului

Employer Branding Awards 2026 a dat startul perioadei de înscrieri pentru cea de-a cincea ediție a competitiei care recunoaște cele mai relevante proiecte, campanii și strategii de employer branding din România și Republica Moldova. Organizațiile care investesc în atragerea, dezvoltarea și implicarea oamenilor au ocazia să își prezinte inițiativele și să obțină recunoaștere la nivel regional.

Într-un context în care așteptările candidaților și ale angajaților se schimbă constant, companiile sunt provocate să găsească noi modalități de a construi experiențe relevante și autentice. Competiția caută acele proiecte care au reușit să transforme aceste provocări în rezultate concrete, fie că vorbim despre recrutare, onboarding, comunicare internă, dezvoltare profesională, wellbeing sau utilizarea tehnologiei și a inteligenței artificiale pentru a îmbunătăți experiența angajaților.

Categoriile ediției

Ediția din acest an include 21 de categorii care acoperă principalele direcții de dezvoltare ale domeniului:

• Employer Brand of the Year for Large Companies

• Employer Brand of the Year for Small & Medium Companies

• Best Internship or Graduate Program

• Best Onboarding Experience

• Best Use of Employee Generated Content in an Employer Branding Campaign

• Best Employer Brand Video

• Best Recruitment Campaign

• Best Use of Social Media in an Employer Branding Campaign

• Best New Employer Brand

• Employer Branding Professional of the Year

• Employer Branding Team of the Year

• Best Benefits Strategy

• Best Rewards & Recognition Strategy

• Wellbeing Initiative of the Year

• Best People Development Strategy

• Best Diversity & Inclusion Employer Branding Campaign

• Best Employer Branding Campaign Targeting Gen Z

• Best Internal Communication Strategy

• Best Use of Technology and AI for Internal Communication

• Best Use of Technology and AI in Recruitment

• Special Projects

Cine se poate înscrie

Competiția este deschisă companiilor, organizațiilor, agențiilor și consultanților care au implementat proiecte de employer branding în perioada 1 ianuarie 2025 – 30 iunie 2026. Proiectele înscrise trebuie să demonstreze rezultate, relevanță pentru publicul vizat și contribuția la consolidarea brandului de angajator. Termenul limită pentru înscrieri este 27 iulie 2026, ora 23:59.

Toate proiectele vor fi evaluate de un juriu format din profesioniști cu experiență în resurse umane, employer branding, comunicare și management, pe baza unor criterii precum strategie, implementare, creativitate, inovație si impact.

Gala de premiere

Gala Employer Branding Awards 2026 va avea loc pe 6 octombrie, la Hotel JW Marriott din București. Evenimentul va aduce împreună reprezentanți ai companiilor, specialiști HR, lideri de business și profesioniști în comunicare pentru a celebra performanța și pentru a descoperi proiectele care au ridicat standardele în employer branding.

Mai multe informații despre competiție și regulamentul de înscriere sunt disponibile pe www.employerbrandingawards.ro.

Employer Branding Awards este parte a Employer Branding Conference, evenimentul dedicat profesioniștilor care contribuie la dezvoltarea și consolidarea brandurilor de angajator. Competiția este organizată de Evensys, in parteneriat cu Lidl România, Bosch România, Up România, Provident România, Continental Anvelope România, Distribuție Oltenia parte din Evryo și eJobs.

Evensys este o companie de planificare de evenimente, cu 20 de ani de experiență in organizarea de evenimente business. Evensys este specializată exclusiv pe dezvoltarea de conferinte si de seminare proprii, ce acopera sapte domenii de activitate: Marketing & Comunicare, Internet & New Media, Financiar & Investitii, HR, Real Estate, Producție si Retail. Evenimentele organizate trateaza tematici actuale, care privesc atât industria de business locală, cât și cea din Europa Centrală și de Sud-Est.

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