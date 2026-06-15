Entuziasm pe bursele din Europa, care au urcat la un nivel record: „Se simte o ușurare palpabilă”

Indicele european STOXX 600 a atins luni un nivel record, impulsionat de o revenire a piețelor în majoritatea sectoarelor, după ce Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord preliminar care ar urma să redeschidă Strâmtoarea Ormuz și să pună capăt conflictului din Orientul Mijlociu, transmite Reuters.

Apetitul global pentru risc a primit un impuls, iar prețurile petrolului Brent au scăzut cu aproape 5% după ce oficialii americani și iranieni au declarat că au convenit asupra unui cadru pentru un acord, care urmează să fie semnat vineri.

Indicele paneuropean STOXX 600 a crescut cu 1% la 639,20 puncte la ora 08:02 GMT (11:02 în România), depășind maximul istoric anterior atins pe 27 februarie.

Revenirea fluxurilor de petrol „va da piețelor europene un impuls real”

Datorită creșterilor de luni, indicele de referință și-a recuperat toate pierderile legate de conflict, în timp ce indicele de volatilitate euro STOXX .V2TX a atins cel mai scăzut nivel de la începutul conflictului, la sfârșitul lunii februarie.

Acțiunile europene au avut, în general, o performanță inferioară celor din SUA și Asia începând din martie, în mare parte din cauza dependenței continentului de Strâmtoarea Ormuz pentru aprovizionarea cu petrol și a expunerii sale mai reduse la acțiunile din sectorul tehnologiei IA.

Datorită creșterilor de luni, STOXX 600 a înregistrat o creștere de 7,9% în acest an, reducând diferența față de indicele de referință american S&P 500, care a crescut cu peste 8%.

„Dacă într-adevăr începe să curgă din nou petrolul într-un mod sustenabil, atunci acest lucru va da piețelor europene un impuls real”, a declarat Chris Beauchamp, analist-șef de piață la IG Group.

„Vor fi mulți administratori de fonduri care vor analiza situația și se vor gândi: «Păi, problema cu investițiile în sectorul tehnologic la aceste cote este că sunt extrem de scumpe, iar o mare parte din veștile bune sunt deja reflectate în prețuri»”, a explicat el.

„Se simte o ușurare palpabilă în Europa”

Indicele german DAX a înregistrat cele mai mari creșteri dintre principalii indici regionali, urcând cu 1,6% și atingând cel mai ridicat nivel din ultimele două săptămâni. Indicele francez CAC 40 a avansat cu 1,2% și a atins cel mai ridicat nivel de la începutul lunii martie.

Creșterile au fost generalizate pe STOXX 600. Sectorul de lux, care a fost cel mai afectat în acest an din indicele STOXX, a crescut cu 3,4% și a condus creșterile.

Acțiunile din sectorul auto, sensibile la prețul energiei, au câștigat 3%, în timp ce companiile aeriene Lufthansa și Air France au înregistrat creșteri de 4,7% și, respectiv, 2,8%.

Sectorul mai larg al turismului și al timpului liber a atins un nivel record, în timp ce indicele bancar a atins cel mai înalt nivel de după ianuarie 2008.

„Se simte o ușurare palpabilă în Europa. BCE va fi mulțumită că nu mai trebuie să continue să vorbească despre o politică monetară restrictivă și probabil că acest lucru va compensa ușoara jenă pe care o simte pentru că a fost nevoită să recurgă la o majorare a ratei dobânzii săptămâna trecută”, a spus Beauchamp.

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