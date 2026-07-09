Epava avionului Boeing 737-400 reconvertit care a dispărut de pe radare miercuri a fost localizată

Salvatorii pakistanezi au găsit miercuri epava unui avion cargo Boeing în cadrul unei operațiuni de căutare desfășurate în largul mării, la 12 ore după ce aeronava a dispărut în apropierea coastei orașului Karachi. Autoritățile au precizat că sunt în desfășurare eforturi pentru găsirea trupurilor celor cinci membri ai echipajului aflați la bord, relatează CNN.

Marina pakistaneză și Agenția pentru Securitate Maritimă din Pakistan au mobilizat „diverse mijloace aeriene și navale” pentru localizarea rămășițelor aeronavei, precizând că operațiunea de căutare continuă pentru găsirea membrilor echipajului.

Avionul vechi de 27 de ani, rezultat din conversia unei aeronave de pasageri, dispăruse deasupra Mării Arabiei după ce a raportat o problemă la sistemul de navigație.

K2 Airways, operatorul aeronavei, a anunțat că echipajul era format din doi piloți, doi ingineri și un membru al personalului de sprijin. Autoritățile nu au făcut încă o declarație oficială privind soarta acestora, deși Sharif și-a exprimat „sincerele condoleanțe” față de familiile lor.

Minute dramatice pentru echipajul avionului Boeing

Potrivit serviciului de monitorizare a zborurilor Flightradar24, avionul s-ar fi prăbușit în mare, la sud-vest de Karachi, după o serie de schimbări bruște de altitudine, urmate de o coborâre finală dramatică.

Autoritatea Aeroporturilor a precizat că aeronava a raportat o problemă la sistemul de navigație la ora 21:18, ora standard a Pakistanului (16:18 GMT), în timp ce se îndrepta spre Karachi.

Controlorii de trafic aerian locali au încercat să o ghideze, însă trei minute mai târziu sistemele radar au indicat că avionul cobora rapid, după care comunicațiile s-au întrerupt. La acel moment, aeronava se afla la aproximativ 287 de kilometri vest de Karachi, potrivit comunicatului.

Potrivit datelor de urmărire disponibile pe Flightradar24, ultimele minute ale avionului au părut haotice, acesta pierzând aproximativ 1.500 de metri altitudine în mai puțin de un minut, după care a urcat cu aproximativ 1.830 de metri în doar 30 de secunde, înainte de a intra într-un picaj catastrofal de la o altitudine de 11.140 de metri.

Avion Cargo Boeing 737 al K2 Airways. Foto: gordzam / Alamy / Profimedia

Avionul s-a prăbușit în mare după o coborâre cu aproape 7.000 de metri pe minut

Ultimul punct de date transmis a plasat aeronava la 335 de metri deasupra nivelului mării, cu o viteză verticală de coborâre de aproximativ 6.830 de metri pe minut – echivalentul a circa 410 km/h – o rată de coborâre extrem de abruptă și complet anormală.

Aeronava dispărută este un Boeing 737-400 vechi de câteva decenii, cu două generații mai veche decât modelul 737 MAX, implicat în ultimii ani într-o criză majoră din cauza incidentelor de siguranță.

Modelul 737-400 a fost livrat inițial în 1999 companiei ruse Aeroflot ca avion de pasageri și a fost transformat în avion cargo în 2012, potrivit Flightradar24.

Incidentul ar reprezenta primul accident aviatic mortal din Pakistan din 2020, când un Airbus A320 al Pakistan International Airlines s-a prăbușit înainte de a ateriza pe pista aeroportului din Karachi, provocând moartea a 97 de persoane.