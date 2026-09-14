Episcopia din Oradea intervine după vizita lui Călin Georgescu la o mănăstire, unde un preot l-a numit „președinte ales”

Episcopia Ortodoxă a Oradiei a anunțat luni o cercetare administrativă după vizita făcută de Călin Georgescu duminică la Mănăstirea Sfintei Cruci din oraș.

Instituția și-a exprimat „profunda mâhnire și dezamăgire” față de cele întâmplate duminică, într-un comunicat transmis la cererea publicației locale Bihoreanul.

Episcopia reclamă că „o împrejurare care ar fi trebuit să rămână în limitele firești ale ospitalității ecleziale a dobândit, prin modul în care a fost gestionată, accente evidente de asociere și promovare politică, complet incompatibile cu caracterul sacru și nepartinic al Bisericii”.

„Persoanelor direct implicate” le fusese „atrasă atenția”

Episcopul Sofronie Drincec le transmisese parohiilor și așezămintelor monahale din Eparhie „o îndrumare pastorală expresă privind caracterul sacru al lăcașurilor de cult și incompatibilitatea acestuia cu manifestările cu caracter politic, iar persoanelor direct implicate le-a fost atrasă atenția, în mod particular, asupra imperativului de a evita orice gest susceptibil de a asocia spațiul sacru unei forme de legitimare, promovare sau partizanat politic”.

„Din nefericire, demersul preventiv nu a fost suficient, motiv pentru care împrejurările și implicațiile concrete vor fi cercetate cu promptitudine potrivit rânduielilor bisericești, pentru a evita constituirea unui precedent nociv și consolidarea unor asemenea comportamente și tendințe în viața Bisericii”, a declarat episcopia.

Episcopia consideră că „o asemenea conduită” reprezintă „o deviere semnificativă de la rânduiala bisericească și de la hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române”, iar „regretul este cu atât mai profund cu cât posibilitatea apariției unei asemenea situații fusese anticipată”.

Instituția a explicat că „nu persoanele și nici opțiunile lor politice fac obiectul acestui comunicat, ci o conduită absolut străină de sensul spațiului eclezial și incompatibilă cu necesara independență a Bisericii față de orice partizanat politic”.

„Biserica nu poate fi anexată niciunei persoane, ideologii sau «tabere»”, a subliniat episcopia, adăugând că „libertatea opțiunii politice personale este una, iar folosirea, fie și implicită, a autorității spirituale și a spațiului Bisericii pentru legitimare sau promovare politică este cu totul altceva”.

Preotul mănăstirii l-a numit „președinte ales” pe Călin Georgescu

Turul făcut de Călin Georgescu prin țară a continuat cu o vizită la Oradea, duminică, iar fostul candidat la prezidențiale a mers și la Mănăstirea Sfintei Cruci, potrivit publicației locale Bihoreanul.

„Mulțumesc oaspeților noștri dragi, care au venit astăzi de pe toate meridianele țării noastre sau din afară să fie astăzi să fie împreună cu noi, împreună cu domnul «președinte ales», căruia îi mulțumim”, a spus un duhovnic.

Afirmația a fost primită cu aplauze de cei prezenți.