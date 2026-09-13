Călin Georgescu, aflat în vizită la o piață din Oradea, a negat că este în campanie electorală. „Eu am fost și sunt într-o lucrare”

Călin Georgescu a fost prezent duminică dimineață în Piața 100 din Oradea, unde a fost întâmpinat de zeci de oameni. Fostul candidat la prezidențiale și-a anunțat vizita acolo încă din 7 septembrie, spunând că vrea să caute producători locali. În piață, Georgescu s-a adresat susținătorilor săi, cărora le-a spus că nu se află în campanie electorală.

Georgescu a început în ultimele luni un tur național, cu vizite în diverse locații din mai multe județe din țară. Ultima dată, pe 5 septembrie, a fost în Vaslui.

Următoarea lui oprire a fost la Oradea, la Piața 100 din Oradea.

Georgescu a ajuns în jurul orei 08.30 la piață, așa cum anunțase, și fost întâmpinat cu urale, aplauze, scandări în favoarea lui, pâine și sare și multe steaguri tricolore, a scris publicația locală Ebihoreanul.

Imediat după ce a coborât din mașină, în jurul lui Georgescu s-a format o îmbulzeală, numeroși oameni încercând să se apropie de el.

„Mi se spune că sunt în campanie electorală”

Urcat pe un podium improvizat și înconjurat de susținători care au scandat repetat „Călin Georgescu este președinte”, fostul candidat a vorbit despre „declinul României”, potrivit Ebihoreanul.

„Producția este sufocată. Dispar pe lună peste 15.000 de firme românești. Tinerii pleacă. România este redusă la piață de desfacere. Vocea poporului contează. Democrația contează. Democrația participativă este în mâna voastră. Libertatea de exprimare contează și nicio hotărâre umană nu le poate anula. Așa să se știe”, a declarat Georgescu.

„Auziți, mi se spune că sunt în campanie electorală. Este fals. Eu am fost și sunt într-o lucrare în care nu am cerut puterea, dar v-am reamintit că a fost dintotdeauna a voastră. Voi sunteți poporul. Voi sunteți puterea”, a continuat Georgescu.

În partea finală a discursului, Georgescu a spus: „Când unii pun etichete prin media, noi punem umărul să ridicăm țara. În România puterea legitimă aparține doar poporului român. România se va ridica prin muncă și voința noastră, a tuturor. România nu este săracă, este sărăcită. Ajunge. Bogăția acestei țări trebuie să ajungă în viețile românilor. Așa încât ridicați-vă! Sus inimile. Doar cu Dumnezeu înainte și cu puterea în mâinile poporului, România se va ridica”, a încheiat Georgescu.

Piața 100 din Oradea a fost inaugurată în 2018. Aici se vând haine, obiecte vechi, articole de artizanat și decorațiuni, în timp ce comerțul cu legume și fructe ocupă doar o mică parte din suprafață, potrivit presei locale.

Șeful ADP Oradea a declarat că în acea piața nu sunt producători locali: „Probabil cineva i-a spus că acolo este multă lume duminica”, a spus pentru EBihoreanul, directorul ADP Oradea, Liviu Andrica.

Administrația pieței nu a fost contactată în legătură cu vizita lui Georgescu, a precizat acesta.