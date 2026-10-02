Episodul șocant de la petrecerea Antenei 1 arată nivelul de vulgaritate la care am ajuns ca societate

După mesajul obscen afișat în fața a sute de oameni de către Antena 1 la adresa ProTV, cer în mod oficial restabilirea onoarei ideii de ”peluză”.

În general, televiziunile și invitații spun, atunci când vor să critice o exprimare neconformă a unui politician: „A vorbit ca în peluză!”. Să fim serioși, peluza are umor.

Momentul petrecut joi seara, de la Domeniul Știrbey, nu e întâmplarea, e diagnosticul.

Pe ecranele mari ale petrecerii anuale a Antenei 1 a apărut poza șefului televiziunii, Sorin Alexandrescu și mesajul: “Pro TV să ne belească (urma referirea la organul masculin, pus la plural)”. Imaginile filmate de participanți au ajuns în posesia jurnaliștilor de la HotNews, care le-au publicat.

Sunată de HotNews, Antena 1 a spus că a fost „a fost o glumă foarte neinspirată a unui coleg de la tehnic”. Nici nu vrem să știm cum arată „o glumă inspirată”, dacă tot ce a putut spune Antena a fost să califice obscenul drept glumă.

Ne scăldăm în vulgar

Sigur că a fost o gafă, nu o premeditare. Dar ce nu e întâmplător este nivelul deplorabil la care a ajuns exprimarea în România.

Continuarea, pe GOLAZO.ro.





