Serialul HBO nominalizat la Emmy revine cu un nou sezon. Când va fi difuzat primul episod în România

Serialul „The Gilded Age” („Epoca de Aur”) revine cu un nou sezon pe platforma de streaming video HBO Max, scrie joi Pagina de Media.

Cel de-al patrulea sezon al îndrăgitei serii, create de creat de Julian Fellowes, va avea premiera în România pe data de 2 noiembrie.

HBO a anunțat că noul sezon al serialului nominalizat la premiile Emmy va avea 8 episoade ce vor fi difuzate săptămânal.

Julian Fellowes este creator, scenarist şi producător executiv al acestui sezon. Salli Richardson-Whitfield este regizoare şi producătoare executivă, iar Sonja Warfield este scenaristă şi producătoare executivă.

Din distribuţia sezonului 4 patru fac parte Carrie Coon, Christine Baranski, Cynthia Nixon, Morgan Spector, Louisa Jacobson, Denée Benton, Taissa Farmiga, Harry Richardson, Blake Ritson, Ben Ahlers, Ashlie Atkinson, Dylan Baker, Kelley Curran, Jordan Donica, Jessica Frances Dukes, Amy Forsyth, Jack Gilpin, Simon Jones, Celia Keenan-Bolger, Ben Lamb, Audra McDonald, Brian Stokes Mitchell, Debra Monk, Hattie Morahan, Donna Murphy, Kristine Nielsen, Kelli O’Hara, Taylor Richardson, Douglas Sills, Erin Wilhelmi, John Douglas Thompson, Taylor Trensch, James Scully, Dennis Haysbert, Maggie Kuntz, Neal Huff, Bonnie Milligan, Jim Gaffigan, Dallas Roberts, Andrew Burnap, Elizabeth Marvel, Adrienne Warren, precum şi Bill Camp şi Phylicia Rashad.

Ce se întâmplă în sezonul 4

Bertha Russell a schimbat regulile înaltei societăți newyorkeze, însă succesul vine cu un preţ. În sezonul patru, familia sa trebuie să facă faţă consecinţelor, în timp ce Agnes van Rhijn profită de o oportunitate pentru a-şi recâştiga poziţia.

Marian îşi croieşte propriul drum, iar Peggy face eforturi pentru a fi acceptată de viitorii săi socri.

În această nouă etapă, personajele vor descoperi că trebuie să fie atente la ceea ce îşi doresc.