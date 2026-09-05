EPPO, condus de Laura Codruța Kovesi, acord cu Procuratura Supremă din China. Ce prevede angajamentul

Procurorul-şef european, Laura Codruţa Kövesi, şi procurorul general al Republicii Populare Chineze, Ying Yong, au semnat un acord care stabileşte modalităţile practice de cooperare judiciară între Parchetul European (EPPO) şi Procuratura Supremă a Poporului din Republica Populară Chineză.

„Acordul stabileşte modalităţile practice de cooperare judiciară între cele două autorităţi, în conformitate cu cadrele juridice aplicabile, cu scopul de a intensifica în special combaterea grupărilor de criminalitate organizată care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, a spălării banilor şi a corupţiei, precum şi de a îmbunătăţi eficienţa recuperării activelor provenite din activităţi ilicite”, a transmis Parchetul European, conform News.ro.

Angajamentul comun pentru consolidarea cooperării se reflectă şi într-un plan de acţiune pentru perioada 2026-2028, care va contribui la dezvoltarea unor practici eficiente de cooperare în aceste domenii.

EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Acesta este responsabil de investigarea, urmărirea penală şi trimiterea în judecată a infracţiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale UE.