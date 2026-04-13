„Era Orbán a fost măturată”. Presa străină, reacție la victoria lui Péter Magyar

„Ungaria a ales Europa” după 16 ani de guvernare a fostului premier, a titrat luni dimineață unul dintre cele mai importante ziare din lume, după ce Péter Magyar a câștigat alegerile parlamentare din 12 aprilie.

BBC a titrat că „era Orbán a fost măturată”, notând că sistemul politic anterior „zace în ruine” după victoria obținută de Péter Magyar. Publicația britanică a precizat că rezultatul reprezintă prăbușirea unei structuri de putere care părea invincibilă.

Ziarul american The New York Times a relatat că Viktor Orbán și-a recunoscut înfrângerea și l-a felicitat pe noul lider de la Budapesta. NYT a descris rezultatul drept o „lovitură pentru mișcarea naționalistă globală”, subliniind totodată prezența record la vot.

CNN a pus accent pe scăderea numărului de mandate ale partidului de guvernământ, menționând că Orban, aliatul lui Donald Trump a pierdut majoritatea în fața unui fost membru al propriului sistem. Postul de televiziune a transmis că scrutinul marchează o schimbare istorică în politica est-europeană.

Al Jazeera a scris despre reacțiile internaționale, precizând că noua majoritate de două treimi obținută de partidul lui Péter Magyar îi va permite acestuia să modifice legislația fundamentală a țării.

Publicațiile din Ungaria au relatat direct înfrângerea, citându-l pe Viktor Orbán, care a descris rezultatul drept unul „dureros”. Népszava, cel mai vechi cotidian de opoziție din țară, a scris că fostul premier a recunoscut că responsabilitatea guvernării nu a mai fost încredințată partidului său.

Și Telex, una dintre cele mai citite platforme de știri independente, a evidențiat mobilizarea istorică a electoratului, notând că prezența record la vot a fost factorul care a determinat rezultatul final al scrutinului.