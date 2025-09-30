Escadrilă cu temutele drone MQ-9 Reaper, desfășurată în coasta Chinei la o bază militară americană

O dronă MQ-9 Reaper a Forțelor Aeriene ale SUA, în timpul unui exercițiu de antrenament la baza Corps Base 29 Palms, pe 18 iunie 2024, în Twentynine Palms, California. FOTO: Tsgt. Paul Duquette/Us Air / Zuma Press / Profimedia

Forțele Aeriene ale SUA au stabilit o prezență permanentă a dronelor americane în Peninsula Coreeană, reactivând o escadrilă din perioada celui de-al Doilea Război Mondial pentru a consolida securitatea în contextul tensiunilor militare din regiune, scrie marți CNN.

Escadrila 431 Expeditionary Reconnaissance a fost activată luni la baza aeriană Kunsan de pe coasta de vest a Coreei de Sud, la sud de capitala Seul. Drone MQ-9 Reaper vor fi operate de la această bază.

Este o altă măsură menită să consolideze capacitățile aeriene ale armatei americane în peninsulă, după ce în ultimele luni a repoziționat avioane de vânătoare F-16 mai aproape de Coreea de Nord. De asemenea, această măsură vine la doar câteva săptămâni după ce liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, a stat umăr la umăr cu președintele Chinei, Xi Jinping, la o paradă militară de amploare desfășurată la Beijing.

Dronele Reaper sunt drone turbopropulsate cu un singur motor, care pot îndeplini o varietate de misiuni de luptă și de altă natură, potrivit unei fișe informative a Forțelor Aeriene americane.

Dotate cu o autonomie extinsă de peste 1.600 de mile (2.575 de kilometri) și capacitatea de a rămâne în aer pe o perioadă nedeterminată cu realimentare aeriană, se așteaptă ca dronele Reaper să ofere un impuls substanțial forțelor americane din regiune.

Raza de acțiune a dronelor Reaper acoperă nu numai Coreea de Nord – zona demilitarizată (DMZ) dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud se află la aproximativ 150 de mile (aproximativ 241 km) nord de Kunsan – ci și Marea Chinei de Est și Taiwanul, aflate la aproximativ 800 de mile (1.287 km) distanță.

China continentală se află la doar aproximativ 250 de mile (402 km) de Kunsan, iar Marea Bohai, unde marina chineză organizează adesea exerciții, se află la aproximativ 600 de mile (965 km) de baza aeriană americană.

„Operațiunile MQ-9 vor sprijini prioritățile SUA-Coreea în materie de informații, supraveghere și recunoaștere în teatrul Indo-Pacific”, menționează o declarație a Forțelor Aeriene. Regiunea militară se întinde de la apele de pe coasta de vest a SUA până la granița vestică a Indiei și de la Antarctica până la Polul Nord.

„Desfășurarea (dronelor) MQ-9 aduce o capacitate puternică în regiune”, a declarat, într-un comunicat, locotenent-colonelul Douglas Slater, care va comanda escadronul.

„Suntem aici pentru a sprijini misiunea, a aprofunda cooperarea și a demonstra angajamentul nostru comun de a menține securitatea și stabilitatea în Indo-Pacific”, a mai spus Slater.

Pentru misiuni de luptă, dronele MQ-9 pot transporta o gamă largă de arme, de la rachete Hellfire la bombe ghidate cu laser.

Staționarea permanentă a dronelor Reaper la baza Kunsan demonstrează angajamentul Washingtonului față de Coreea de Sud și ceilalți aliați și parteneri din Pacific, într-un moment în care unii au ridicat semne de întrebare cu privire la acest lucru, având în vedere că administrația Trump se concentrează pe provocările de securitate mai apropiate de teritoriul american.

Nu s-a anunțat câte drone Reaper vor fi staționate la Kunsan, dar o fișă informativă a Forțelor Aeriene arată că, în ianuarie, Comandamentul Operațiunilor Speciale al SUA avea 50 de drone în inventar.

Numele escadrilei datează din al Doilea Război Mondial

Denumirea unității de drone („escadrila 431”) reînvie un nume care datează din al Doilea Război Mondial, când, în 1943, a fost activată escadrila de vânătoare 431 în Australia. Aceasta a operat avioane de vânătoare P-38 Lightning cu rază lungă de acțiune, menite să escorteze bombardierele americane în teatrul de operațiuni din Pacific.

Escadrila 431 a fost activă ultima dată ca unitate de testare pentru aeronavele F-111 în California, fiind închisă în 1992.

Activarea acestei escadrile în Coreea de Sud este a doua mișcare importantă a Forțelor Aeriene americane din acest an pe peninsulă.

În iulie, armata americană a început să mute avioanele de vânătoare F-16 de la Kunsan la puțin peste 80 de mile (128 km) spre nord, la baza aeriană Osan, pentru a forma o „super escadrilă” mai aproape de Coreea de Nord.

Un total de 31 de avioane F-16 și 1.000 de membri ai personalului militar urmau să fie mutați de la Kunsan la Osan până în octombrie, au transmis Forțele Aeriene americane într-un comunicat emis în iulie.

Este de așteptat ca transferul temporar să dureze până în octombrie anul viitor, pentru a vedea dacă poate „maximiza capacitățile și crește eficacitatea combativă în Peninsula Coreeană”, au precizat forțele americane.