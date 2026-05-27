Eșec în fața blocadei SUA: Însoțit de fregata Amiral Grigorovich, un tanc petrolier rusesc, plin cu motorină, a plutit o lună în derivă

Încercarea Moscovei de a trimite combustibil în Cuba, țară afectată de o masivă criză energetică, a suferit un eșec după ce un petrolier aflat pe lista de sancțiuni, care transporta motorină, nu a reușit să ajungă pe insula din arhipelagul Caraibelor și a petrecut săptămâni întregi în derivă în Oceanul Atlantic, potrivit datelor de urmărire maritimă analizate de publicația de investigație rusă The Insider, care relatează din exil.

Tancul petrolier Universal, care transporta aproximativ 270.000 de barili de motorină, a plecat din Rusia în aprilie cu destinația Cuba, dar a petrecut ultima lună în derivă în Marea Sargasso, la aproximativ 1.600 de kilometri (1.000 de mile) nord-est de insula din Caraibe. Apoi, nava-cisternă și-a schimbat cursul spre sud, în direcția Braziliei, a scris The Insider, citând date de la serviciul de urmărire a navelor Starboard Maritime Intelligence.

Destinația navei este în prezent indicată ca „La comandă” – o denumire maritimă care indică faptul că aceasta așteaptă instrucțiuni suplimentare de rutare sau o destinație finală, notează publicația rusă independentă The Moscow Times.

The Insider afirmă că acest lucru sugerează că autoritățile americane nu au permis petrolierului să se îndrepte spre Cuba.

Nava Universal a plecat din portul rus Vistino de la Marea Baltică, din regiunea Leningrad, pe 6 aprilie și, potrivit ziarului britanic The Telegraph, a fost escortată prin Canalul Mânecii de un convoi militar rus.

Publicația britanică a mai scris că fregata Amiral Grigorovich, purtătoare de rachete de croazieră Kalibr, a Flotei Ruse din Marea Neagră a însoțit ulterior petrolierul în Atlantic.

Petrolierul Universal face obiectul unor sancțiuni impuse de Statele Unite, Uniunea Europeană, Marea Britanie, Elveția și Canada.

Conform The Insider, un singur petrolier a reușit să livreze țiței în Cuba în acest an: nava Anatoly Kolodkin, care a transportat aproximativ 730.000 de barili după ce a primit autorizația din partea Statelor Unite.

Aceste rezerve s-au epuizat până la sfârșitul lunii aprilie, potrivit unor relatări.

Cuba s-a confruntat cu penurii generalizate de combustibil și întreruperi recurente de curent în ultimele luni, pe măsură ce SUA au intensificat presiunea asupra țării, inclusiv printr-o blocadă care vizează importurile de combustibil.

Statele Unite afirmă că urmăresc schimbări politice și economice în Cuba și au cerut conducerii comuniste a insulei să înceapă să facă reforme.

Pe 20 mai, administrația președintelui american Donald Trump l-a pus sub acuzare pe fostul lider cubanez Raúl Castro pentru fapte legate de doborârea, în 1996, a unui avion operat de organizația umanitară „Brothers to the Rescue”, incident în care au murit patru persoane, dintre care trei americani.