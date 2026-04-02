Eșecul operațiunii de remorcare a unei nave rusești în derivă, „scăpată de sub control”. Risc major de poluare în Mediterana

Autorităţile libiene au anunţat joi eşecul operaţiunii de remorcare a navei metanier ruse „Arctic Metagaz”, care pluteşte în derivă pe Marea Mediterană după ce a fost lovită la începutul lunii martie de drone, atac ce pare că a fost efectuat de Ucraina, relatează agenţiile AFP şi EFE, citate de Agerpres.

Autoritatea libiană pentru porturi şi transport maritim a precizat că remorcarea nu a reuşit din cauza condiţiilor meteo dificile, cu rafale de vânt cu viteze de 40-50 de noduri şi valuri înalte de cinci metri. Metanierul este în prezent „scăpat de sub control”, a indicat această autoritate, avertizând navele din zonă să păstreze o distanţă minimă de siguranţă de zece mile nautice.

Compania naţională de petrol libiană (NOC) prevăzuse iniţial, în colaborare cu grupul italian Eni, remorcarea navei către un port libian. Însă temerile privind un dezastru ecologic au determinat autorităţile libiene să încerce remorcarea metanierului departe de Libia, pentru a reduce riscul de poluare a zonei de coastă.

Potrivit Ministerului rus de Externe, în momentul abandonării navei aceasta avea o încărcătură de 450 de tone de păcură, 250 de tone de motorină, precum şi o mare cantitate de gaze naturale lichefiate (GNL). Membrii echipajului au putut fi salvaţi.

Tot potrivit Rusiei, nava „Arctic Metagaz” a fost atacată de cel puţin două drone aeriene şi trei drone navale lansate de pe coasta Libiei într-o operaţiune specială efectuată de serviciile secrete ale Ucrainei, ţară care nu a comentat atacul.