O navă rusească încărcată cu GNL plutește în derivă în Mediterana, după ce a fost atacată

Un transportator rusesc de gaz natural lichefiat (GNL), atacat recent în largul Libiei, se află în derivă între Malta și insula italiană Lampedusa, a anunțat joi autoritatea portuară din La Valletta, potrivit AFP.

Președintele rus Vladimir Putin a acuzat săptămâna trecută Kievul de un „atac terorist” împotriva M.T.Arctic Metagaz, care transporta gaz natural lichefiat în Mediterana.

Cei 30 de membri ai echipajului au fost toți salvați, a precizat Moscova.

Autoritatea portuară libiană declarase că în noaptea de 3 spre 4 martie pe navă respectivă s-au auzit „explozii bruște, ce au fost urmate de un incendiu violent, ceea ce a dus la scufundarea sa” la nord de portul Sirte.

Dar notificările oficiale transmise miercuri și joi navigatorilor de către autoritățile malteze lasă să se înțeleagă că transportatorul rusesc nu s-a scufundat complet, notează Agerpres.

„Direcția porturilor și a navigației de agrement a Ministerului Transporturilor din Malta informează toate navele că transportatorul rusesc de GNL, M.T. Arctic Metagaz, este scăpat de sub control și plutește în derivă”, menționează o notă a autorităților malteze.

Conform coordonatelor GPS publicate în nota respectivă, nava se află în apele internaționale între Malta și mica insulă italiană Lampedusa. Cu o zi înainte, aceasta fusese localizată puțin mai aproape de Malta.

Vaselor din zonă li s-a cerut să păstreze o distanță de cel puțin cinci mile marine față de epava aflată în derivă.

Kievul nu a comentat atacul, care ar constitui un succes rar împotriva unei nave rusești aflate la sute de kilometri de coasta Ucrainei.

Transportatorul rusesc era vizat de sancțiunile SUA și ale Uniunii Europene, făcând parte din așa-numita „flotă fantomă” rusă, compusă din petroliere învechite care transportă petrol și gaze rusești în întreaga lume, ocolind restricțiile occidentale.