ESET: Reducerea complexității cibernetice – o prioritate esențială pentru companiile moderne 

Ecosistemul digital în care operează companiile evoluează rapid, alimentat de avansul tehnologic și, mai recent, de ritmul accelerat al inovațiilor bazate pe inteligență artificială. Conform specialiștilor în securitate de la ESET, deși aceste transformări susțin dezvoltarea afacerilor, ele aduc după sine riscuri critice pentru care multe organizații, în special cele mici și mijlocii, întâmpină dificultăți în a le gestiona. În centrul acestor dificultăți se află un factor care rareori este discutat direct, dar care influențează totul: complexitatea cibernetică.

Chiar și companiile cu infrastructuri IT relativ mici se confruntă cu un volum tot mai mare de instrumente, configurări, tehnologii și procese pe care trebuie să le administreze. Deficitul global de competențe în securitate îngreunează și mai mult lucrurile, lăsând echipele IT într-o luptă continuă cu sisteme complicate și amenințări sofisticate. În plus, adoptarea muncii la distanță a extins rețeaua corporativă inclusiv în casele angajaților, unde dispozitive personale și rețele nesigure pot extinde suprafața de atac într-un mod greu de anticipat. ESET pune la dispoziție pentru descărcare, gratuit, un ghid dedicat reducerii complexității cibernetice.

Într-un asemenea context, devine esențial ca organizațiile să regândească modul în care abordează securitatea cibernetică și să își concentreze eforturile pe reducerea complexității, fără a sacrifica protecția.

Înțelegerea complexității în securitatea cibernetică

Complexitatea cibernetică se manifestă în mai multe feluri, iar înțelegerea surselor sale este primul pas pentru a o controla.

Printre factorii principali se numără:

• Multiple instrumente și soluții utilizate simultan

Companiile ajung să acumuleze instrumente independente pentru antivirus, firewall, backup, detecția amenințărilor, managementul patch-urilor și multe altele. Fiecare are propria interfață, propriul mod de raportare și propriul set de cerințe. În timp, acest ecosistem fragmentat devine greu de gestionat.

• Complexitatea tehnică a soluțiilor adoptate

Unele produse de securitate sunt puternice, dar dificil de utilizat. Lipsa unor interfețe intuitive sau a unor fluxuri de lucru unificate îngreunează investiția în protecție. Echipele IT se confruntă adesea cu instrumente care cer configurări profunde, monitorizare continuă și competențe avansate.

• Deficitul de competențe

Profesioniștii în securitate sunt puțini, iar companiile mici și mijlocii se luptă să-i atragă și să-i rețină. Fără personal dedicat, chiar și cele mai bune soluții pot fi folosite sub nivelul optim.

• Peisajul amenințărilor în rapidă evoluție

Infractorii cibernetici lansează continuu noi tactici, tehnici și proceduri. Volumul și diversitatea acestor amenințări suprasolicită echipele care deja operează la limita capacității.

Acești factori pot transforma securitatea într-un sistem greoi, costisitor și vulnerabil. De aceea, reducerea complexității este esențială pentru a construi o protecție eficientă și sustenabilă.

Reducerea complexității prin prioritizarea prevenției

Gestionarea complexității nu înseamnă neapărat creșterea numărului de instrumente sau adăugarea unor tehnologii suplimentare. Dimpotrivă, soluția eficientă începe cu prevenția, adică reducerea expunerii la risc înainte ca atacurile să aibă loc.

O strategie bazată pe prevenție permite companiilor să:

îmbunătățească igiena cibernetică

limiteze amenințările înainte să escaladeze

reducă volumul de alerte care împovărează echipele interne

aloce resurse către activități strategice, nu către stingerea incendiilor

Pentru ca prevenția să funcționeze, organizațiile au nevoie de soluții robuste și eficiente, dar și simple, intuitive și ușor de administrat. Sistemele „gata de utilizare”, cu automatizări avansate și întreținere minimă, sunt esențiale în special pentru IMM-uri.

Simplificarea securității: bune practici pentru orice companie

Există câteva direcții clare prin care organizațiile pot reduce complexitatea cibernetică, fără investiții disproporționate:

• Consolidarea instrumentelor într-o singură platformă integrată

Folosirea unei soluții unificate, care include prevenție, detecție, management de patch-uri, raportare și vânătoare proactivă de amenințări, reduce sarcinile repetitive și minimizează erorile. Platforme precum ESET PROTECT sunt concepute exact cu acest scop: să aducă totul la un loc și să elimine fragmentarea.

• Automatizarea proceselor de securitate

Automatizările pot gestiona actualizări, scanări, remedierea problemelor și generarea de rapoarte. Acest lucru reduce presiunea asupra echipei IT și crește viteza de reacție în caz de incident.

• Externalizarea operațiunilor complexe unde este necesar

Servicii gestionate precum ESET MDR pot prelua sarcinile dificile de monitorizare, analiză și răspuns la amenințări. Astfel, compania beneficiază de expertiză avansată fără a încerca să construiască intern o echipă greu de găsit și costisitoare.

De ce simplificarea ar trebui să fie o prioritate pentru liderii IT

Organizațiile orientate spre creștere au nevoie de baze solide. Pe un fond de amenințări în plină sofisticare, complexitatea internă devine un obstacol major. Procesele greoaie, instrumentele izolate și lipsa vizibilității asupra rețelei cresc riscul operațional și lasă companiile vulnerabile.

Prin consolidarea funcțiilor esențiale de prevenție, detecție și răspuns într-o singură platformă intuitivă și automatizată, companiile pot transforma securitatea într-un sistem coerent, eficient și ușor de controlat.

Soluții precum ESET PROTECT simplifică infrastructura, optimizează resursele și reduc sarcinile administrative. Iar prin combinarea lor cu servicii gestionate precum ESET MDR, organizațiile pot elimina o mare parte din complexitatea operațională, concentrându-se mai mult pe inovare și creștere.

Reducerea complexității nu este doar o strategie tehnică, ci un pas necesar pentru a crea un mediu digital rezilient, flexibil și pregătit pentru provocările viitorului.

Soluțiile de securitate ESET pot fi oricând descărcate și testate gratuit.

Despre ESET

Fondată în 1992 în Slovacia, ESET este o companie privată de top în domeniul securității cibernetice, specializată în dezvoltarea de tehnologii avansate pentru protecția infrastructurilor digitale. Soluțiile sale, bazate pe inteligență artificială și sprijinite de o rețea globală de centre de cercetare, protejează milioane de utilizatori și mii de organizații la nivel internațional. Prin combinarea telemetriei globale cu expertiza echipelor sale specializate, ESET asigură detecția și prevenția amenințărilor cunoscute și emergente, oferind un portofoliu complet de soluții pentru endpoint-uri, servere, cloud și dispozitive mobile.

Articol susținut de ESET