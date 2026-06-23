ESET: Reziliență cibernetică: Dincolo de prevenție, spre continuitate în 2026

Securitatea perfectă nu există. În ciuda investițiilor semnificative în tehnologii de prevenție, atacurile ransomware, compromiterea identităților și breșele de securitate continuă să afecteze organizații din toate industriile.

În 2026, întrebarea nu mai este dacă o organizație va fi vizată de un atac, ci cât de repede poate detecta, limita și recupera impactul acestuia. Din acest motiv, tot mai multe companii își mută atenția de la obiectivul exclusiv al prevenirii către un concept mai amplu: reziliența cibernetică.

Reziliența cibernetică înseamnă capacitatea unei organizații de a anticipa amenințările, de a rezista în fața compromiterii, de a reacționa rapid și de a restabili operațiunile fără a afecta continuitatea afacerii.



Realitatea din teren



Reziliența cibernetică nu înseamnă construirea unei fortărețe — ci crearea unui sistem adaptabil în care tehnologia, procesele și oamenii interacționează dinamic pentru a se adapta la schimbare. Adevărul este că sistemele vor ceda, iar oamenii vor face greșeli. Întrebarea nu este dacă se va întâmpla, ci mai degrabă cât de pregătiți suntem pentru acel moment.

Una dintre cele mai mari provocări ale organizațiilor moderne este lipsa vizibilității continue asupra amenințărilor. Atacatorii operează 24/7, însă puține companii își permit echipe interne capabile să monitorizeze permanent infrastructura IT. Din acest motiv, serviciile MDR (Managed Detection and Response) au devenit una dintre cele mai eficiente metode de creștere rapidă a rezilienței cibernetice, prin combinarea monitorizării continue, a expertizei specializate și a răspunsului activ la incidente.

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*conform Frost Radar™: Endpoint Security 2025 (Frost & Sullivan)



Tot mai multe organizații prioritizează reziliența și capacitatea de recuperare, în locul clasicului obiectiv, dar necesar, de prevenire a breșelor. În loc să presupună că incidentele pot fi evitate complet, liderii proiectează sisteme capabile să reziste eșecurilor, să mențină operațiunile sub presiune și să se recupereze rapid după evenimente perturbatoare. Ceea ce reflectă o înțelegere mai amplă a securității cibernetice ca management al riscului.

În practică, reziliența nu înseamnă perfecțiune, ci înseamnă consistență sub presiune, astfel încât atunci când haosul apare, să nu intrăm în panică și să știm exact ce avem de făcut.



Pe de altă parte, fragilitatea înseamnă confuzie cu privire la ce trebuie făcut mai întâi, ce trebuie reparat, externalizat sau gestionat intern, ceea ce conduce direct la ceea ce putem numi paralizie.

O organizație rezilientă arată diferit. Ea cunoaște scenariile probabile și știe cine face ce, când și cum, în întreaga structură — tehnologie, procese și oameni. Nu urmărește obiectivul „niciodată compromisă”, ci „niciodată doborâtă”.



Dacă până acum peisajul amenințărilor cibernetice părea dificil de gestionat, anul 2026 va ridica și mai mult nivelul de complexitate. Inteligența Artificială permite atacatorilor să scaleze campaniile de phishing, inginerie socială și identificare a vulnerabilităților la o viteză fără precedent. În paralel, mediile hibride și multi-cloud extind suprafața de atac, iar contextul geopolitic continuă să amplifice riscurile pentru organizațiile din toate sectoarele economice.





Etapele rezilienței



Reziliența cibernetică nu se reduce la o singură soluție spectaculoasă. O putem privi ca pe un ciclu, un ritm în care organizația noastră învață să funcționeze. Șase etape definesc acest ciclu și fiecare dintre ele atinge trei dimensiuni: tehnologia, procesele și oamenii. Împreună, formează coloana vertebrală a continuității atunci când apare neprevăzutul.

Aceste șase etape includ anticiparea riscurilor, reducerea suprafeței de atac, identificarea amenințărilor și vulnerabilităților ascunse, reacția rapidă prin automatizarea răspunsului la incidente în primele 15 minute, recuperarea sigură a operațiunilor și adaptarea continuă pentru susținerea continuității activității.



Nu toate organizațiile pornesc din același punct. Unele operează deja cu capacități avansate de detecție, orchestrare și analiză a informațiilor; altele se bazează doar pe un număr restrâns de controale de bază, precum protecția endpoint-urilor și firewall-urile.



Însă ciclul rezilienței nu este un model de maturitate liniar pe care toate organizațiile trebuie să-l implementeze integral pentru a fi considerate reziliente. Mai curând, reprezintă un set de rezultate ce pot fi atinse treptat, în funcție de nivelul de maturitate al organizației, apetitul pentru risc și resursele disponibile.



Dezvoltarea unei organizații reziliente



Reziliența cibernetică sună excelent pe hârtie, dar în realitate organizațiile se confruntă cu câteva obstacole care pot deraia chiar și cele mai bune intenții: bugetul disponibil, jonglarea cu un număr mare de instrumente care introduc fragmentare, costuri suplimentare, unghiuri moarte care afectează vizibilitatea, oboseală cauzată de un număr mare de alerte. Apoi, desigur, factorul uman, care rămâne marea variabilă, dar și alte bariere precum lacune în implementarea Zero Trust.



Un punct de plecare în dezvoltarea unei organizații reziliente îl reprezintă analiza activităților care pot fi gestionate intern și a celor care ar trebui externalizate. Începem prin a ne evalua maturitatea cu obiectivitate. Comparăm capacitățile actuale cu cele șase etape ale rezilienței. Dacă nu avem personalul necesar pentru monitorizare 24/7, nu pretindem contrariul — externalizăm detecția și răspunsul către specialiști care pot asigura acest serviciu. Pe de altă parte, dacă igiena identității și procesul de patch management sunt punctele noastre slabe, le păstrăm în interiorul organizației. Acestea sunt, într-un fel, elemente „culturale”, adică se referă la practici și comportamente adânc înrădăcinate în modul de lucru al organizației noastre.

Activitățile gestionate intern pot cuprinde gestionarea identității și accesului, managementul patch-urilor, strategia de backup și recuperare. În schimb, componentele care cer scalare și expertiză sunt perfecte pentru externalizare – de exemplu serviciile gestionate de detecție și răspuns (MDR – Managed Detection and Response) sau serviciile de Threat Intelligence.



Reziliența cibernetică nu poate fi asigurată de un singur furnizor sau printr-un set unic de controale. Securitatea mediului de lucru (endpoint-uri, dispozitivele utilizatorilor și capabilitățile de telemetrie și răspuns construite în jurul acestora) nu înlocuiește gestionarea identității, guvernanța SaaS, prevenirea pierderii datelor sau planificarea recuperării proceselor de business.

Dar un prim pas poate fi integrarea unui pachet complet, cu implementare rapidă și administrare simplă pentru a crește vizibilitatea asupra endpoint-urilor, identității și datelor, astfel încât controalele noastre de bază să fie de încredere și să ruleze fără probleme.

ESET pune la dispoziție un raport detaliat ce include recomandări utile pentru consolidarea securității organizaționale și pentru acțiuni defensive eficiente. Raportul poate fi descărcat gratuit de aici.



În 2026, organizațiile nu vor fi evaluate după capacitatea de a evita orice incident, ci după capacitatea de a continua să funcționeze atunci când incidentele apar. Reziliența cibernetică înseamnă continuitate sub presiune, reacție rapidă și recuperare eficientă, astfel încât un atac să nu se transforme într-o criză operațională majoră.



ESET oferă soluții de securitate digitală de ultimă generație, dezvoltate pentru a anticipa și a preveni atacurile informatice înainte ca acestea să devină reale. Noua funcționalitate Ransomware Remediation, integrată în soluțiile ESET, este o tehnologie proprietară care ajută la restaurarea automată a fișierelor criptate în cazul în care ransomware-ul este detectat într-un stadiu ulterior al atacului, după ce procesul de criptare a început deja.

Pentru multe organizații, MDR reprezintă cea mai rapidă metodă de a beneficia de monitorizare 24/7 și expertiză avansată fără costurile și dificultățile asociate construirii unui Security Operations Center propriu. Pentru organizațiile care au nevoie de un nivel superior de protecție, soluțiile ESET MDR adaugă un strat critic de securitate, combinând monitorizarea continuă 24/7 cu expertiza analiștilor ESET. Prin utilizarea capabilităților XDR, corelarea evenimentelor și răspuns activ la incidente, MDR permite identificarea și blocarea atacurilor avansate în faze incipiente, inclusiv a celor care evită detecția clasică.

Soluțiile de securitate ESET sunt disponibile oricând pentru descărcare și testare gratuită și pot fi solicitate aici.

Prin integrarea expertizei umane cu puterea Inteligenței Artificiale, ESET rămâne în avangarda protecției împotriva amenințărilor cibernetice emergente și a celor deja cunoscute, asigurând securitatea companiilor, infrastructurilor critice și utilizatorilor individuali. Indiferent de tipul de protecție necesar – endpoint, cloud sau mobile – soluțiile cloud-first, bazate pe AI sunt atât eficiente, cât și ușor de utilizat. În completarea apărării în timp real, 24/7, ESET oferă și suport localizat eficient (inclusiv în România), angajându-se activ în cercetarea celor mai noi amenințări prin centrele proprii R&D, inclusiv cel din Iași, și printr-o rețea globală extinsă de parteneri.

Articol susținut de ESET