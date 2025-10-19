„Este ca și cum le-ai vinde propriul picior în schimbul a nimic”. Condiția pusă de Putin în cea mai recentă discuție cu Trump

Președintele rus Vladimir Putin a cerut ca Ucraina să cedeze controlul total asupra regiunii Donețk, o zonă strategică din estul Ucrainei, ca o condiție pentru încheierea războiului, în cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele american Donald Trump, care a avut loc săptămâna aceasta, au declarat doi înalți oficiali americani, citați de The Washington Post.

Potrivit sursei citate, Putin a indicat că este dispus să renunțe la părți din regiunile Zaporojie și Herson, ambele ocupate parțial de forțele ruse, în schimbul controlului complet asupra Donețkului, scrie The Kyiv Independent.

Unii oficiali de la Casa Albă au descris propunerea ca fiind un „progres”, în timp ce un diplomat european de rang înalt a avertizat că Ucraina ar putea privi propunerea într-o lumină foarte diferită.

„Este ca și cum le-ai vinde propriul picior în schimbul a nimic”, a spus diplomatul european.

Cerința lui Putin ar dezavantaja în mod semnificativ Ucraina și ar putea constitui un obstacol în calea păcii, au declarat oficialii, citai de WaPo.

Publicația americană notează că Putin a încercat fără succes să cucerească Donețkul timp de 11 ani, fiind respins în repetate rânduri de forțele ucrainene, o zonă pe care Kievul o consideră un bastion important împotriva avansului rapid al Rusiei spre vest, în direcția capitalei.

Trump nu a făcut publică cererea Kremlinului, dar, după întâlnirea sa cu președintele ucrainean Volidmir Zelenski de la Casa Albă, a îndemnat ambele părți să „oprească uciderile și să ajungă la un acord”.

Această evoluție marchează o schimbare față de poziția anterioară a lui Putin din aprilie, când a respins propunerea SUA de a îngheța ostilitățile de-a lungul liniilor de front actuale și a insistat în schimb că orice acord de pace trebuie să acorde Rusiei controlul deplin asupra Crimeei, plus cele patru regiuni care sunt parțial ocupate în prezent: Donețk, Lugansk, Zaporijie și Herson.

Donald Trump și Vladimir Putin urmează să se întâlnească la Budapesta, potrivit șefului de la Casa Albă, care a apreciat că summitul va avea loc în „următoarele două săptămâni”.

Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a declarat vineri că a discutat cu șeful diplomației americae, Maro Rubio, și omologul său rus, Serghei Lavrov, adăugând că pregătirile pentru summitul Trump-Putin sunt în curs de desfășurare.