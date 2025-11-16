„Este ceva straniu când Casa Albă tace”: Rusia critică lipsa de reacție a SUA la scandalul de corupție din Ucraina

Emisarul pe probleme economice al președintelui rus Vladimir Putin, Kiril Dmitriev, și-a exprimat duminică surprinderea față de lipsa de reacție a Statelor Unite cu privire la scandalul de corupție din Ucraina, ce-l are ca principal protagonist pe unul dintre apropiații președintelui Volodimir Zelenski, relatează agenția EFE, conform Agerpres.



„Este ceva straniu când Casa Albă tace”, a scris oficialul rus pe contul său de Twitter.

Kiril Dmitriev a călătorit recent în SUA, la scurt timp după impunerea sancțiunilor americane împotriva companiilor ruse Lukoil și Rosneft.

„Rapoarte publice confirmă că un ofițer de legătură al FBI, detașat în cadrul biroului anticorupție din Ucraina, coordonează investigația în cazul energetic Operation Midas, evaluat la 100 de milioane de dolari, care scoate la iveală corupție în rândul unor apropiați ai lui Zelenski – și ar putea analiza inclusiv utilizarea sistemului financiar american în aceste scheme”, a mai scris Dmitriev.

Public reports confirm an FBI liaison officer embedded in Ukraine’s anti-corruption bureau is coordinating on the $100M “Operation Midas” energy case exposing corruption among Zelensky’s allies — and may be probing use of the U.S. financial system in the schemes. https://t.co/AOhNVP9p5G pic.twitter.com/qHwKa0gNwW — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) November 16, 2025

Citește și Cine este Timur Mindich, omul de afaceri din cercul lui Zelenski aflat în centrul anchetei majore de corupție

Comentariul său a venit ca răspuns la un reportaj difuzat de postul american Fox News despre cazul de corupție din Ucraina.

Nivelul corupției din această țară nu este o noutate, dar acest caz atrage atenția prin implicarea unui apropiat al președintelui și prin faptul că instituția care l-a dezvăluit, Biroul Național Anticorupție (NABU), este una dintre agențiile anticorupție pe care Zelenski a încercat în vară să și-o subordoneze prin plasarea ei sub tutela procurorului general, dar a renunțat în urma protestelor de stradă și presiunilor aliaților săi europeni, notează sursa citată.

Respectivul apropiat al lui Zelenski, Timur Mindici, a fugit din țară cu câteva ore înainte ca NABU să înceapă perchezițiile asupra suspecților.

El este coproprietar al studioului de divertisment Kvartal 95, creat în anul 2003 și printre fondatorii căruia se numără și Zelenski.

Cazul nu are însă legătură cu acest studio, ci cu o schemă condusă de Mindici și care implică cel puțin doi miniștri despre care se presupune că și-au folosit pozițiile guvernamentale pentru a obține mită din partea unor companii pentru încheierea de contracte cu societatea de energie nucleară de stat Energoatom.

Dezvăluirea acestei scheme corupte din sectorul energiei, care a presupus și acțiuni de spălare de bani în valoare de circa 100 de milioane de dolari, a indignat opinia publică ucraineană, mai ales că milioane de ucraineni îndură zi de zi ore în șir fără electricitate din cauza atacurilor rusești asupra infrastructurii țării, în timp ce pe front situația trupelor ucrainene este tot mai dificilă în fața unei armate ruse mai numeroase și care continuă să înainteze treptat în provinciile Donețk și Zaporojie.

Kremlinul a profitat de acest scandal și a cerut Statelor Unite și țărilor europene să acorde atenție corupției din Ucraina, subliniind că „tot mai mulți oameni conștientizează acest lucru”.

„Aceste țări, desigur, încep tot mai mult să-și dea seama că o mare parte din banii pe care îi colectează de la contribuabilii lor sunt furați de regimul de la Kiev”, a comentat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, referindu-se la ajutorul financiar și militar oferit Ucrainei.

În acest timp, Comisia Europeană a susținut vineri că președintele ucrainean „ia în serios” ancheta privind corupția din sectorul energetic. De partea sa, Zelenski a cerut și a obținut demisiile celor doi miniștri implicați, miniștrii justiției și energiei, iar într-o convorbire cu cancelarul german Friedrich Merz a promis transparență în activitatea organismelor anticorupție.