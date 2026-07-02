„Este fără precedent”. Înalta Curte reacționează vehement după mutarea anunțată de Bolojan cu privire la restanțele salariale ale magistraților

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) l-a acuzat pe premierul interimar Ilie Bolojan că „afectează independența justiției și încrederea cetățenilor că litigiile sunt soluționate exclusiv în fața instanțelor”, prin declarațiile pe care le-a făcut când a anunțat decizia Guvernului interimar de a sesiza Curtea Constituțională a României (CCR) în speța privind restanțele salariale câștigate de magistrați.

Într-un comunicat transmis joi, după anunțul lui Bolojan, instanța supremă spune că „nu va intra într-o polemică publică asupra unor chestiuni de drept care fac obiectul unui proces pendinte”.

„Este, însă, fără precedent ca, înainte de soluționarea definitivă a unui litigiu, una dintre părțile din proces să califice public conduita instanței drept neconstituțională și să formuleze acuzații privind depășirea competențelor acesteia. Cu atât mai mult cu cât asemenea afirmații provin din partea unui Guvern demis şi aflat în exercitarea limitată a atribuțiilor constituționale, exclusiv pentru administrarea treburilor publice până la învestirea unuia cu puteri depline”, a declarat Înalta Curte.

Înalta Curte acuză Guvernul de „presiuni asupra justiției”

ÎCCJ susține că prevederile legii fundamentale împiedică un guvern interimar, cum este cel condus de Ilie Bolojan, să inițieze „demersuri constituționale sau procedurale care exced administrării curente”.

„O asemenea conduită afectează independența justiției și încrederea cetățenilor că litigiile sunt soluționate exclusiv în fața instanțelor, pe baza legii și a argumentelor juridice, iar nu prin calificări publice anticipate sau prin presiuni exercitate în spațiul public”, a adăugat instanța supremă.

În încheiere, ÎCCJ susține că „argumentele juridice se susțin în fața instanței de judecată” într-un stat de drept.

„Independența justiției presupune ca procesele să fie soluționate în sala de judecată, prin hotărâri motivate, și nu influențate de declarații publice ale uneia dintre părțile aflate în litigiu”, a conchis instanța.

Bolojan acuzase ÎCCJ că „își depășește sfera de competență atribuită constituțional”

Premierul interimar a anunțat că, în ședința de guvern de joi, a fost luată decizia de a fi sesizată CCR cu privire la un posibil conflict juridic între Executiv și Înalta Curte de Casație și Justiție, după ce instanța supremă a dat în judecată Guvernul și Ministerul Finanțelor pentru amânarea plății unor restanțe salariale câștigate de magistrați.

„Instanța de judecată s-a substituit puterii executive și legislative în materie bugetară și a gestionării finanțelor publice. Sarcina puterii judecătorești, conform legii și Constituției, este de a interpreta și de a aplica legile existente, iar din punctul de vedere al juriștilor Guvernului instanța își depășește sfera de competență atribuită constituțional pentru că, potrivit legii 500/2002, elaborarea proiectului bugetului de stat, rectificările bugetare și alocarea sumelor din fondul de rezervă bugetară reprezintă atribute exclusive și suverane ale puterii executive. și legislative”, a susținut Ilie Bolojan.

Proces deschis de Înalta Curte

În finalul lunii martie, ÎCCJ a dat în judecată Guvernul și Ministerul Finanțelor pentru „refuzul nejustificat de a pune la dispoziția reclamantei sumele necesare pentru achitarea drepturilor salariale restante stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive”.

Statul trebuie să le plătească magistraților 2 miliarde de euro, cu titlu de restanțe salariale, în urma valului de procese din ultimii ani, banii fiind plătiți în tranșe.

Demersul instanței supreme, conduse de Lia Savonea, a venit în contextul în care Guvernul a decis să amâne plățile în acest an, iar sumele alocate magistraților să fie folosite pentru pachetul social de măsuri pentru persoanele vulnerabile.