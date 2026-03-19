Ședință crucială a coaliției pentru deblocarea bugetului. PSD amenință că nu va vota proiectul, PNL și USR rămân pe poziții, iar AUR arbitrează conflictul

Liderii partidelor din coaliția de guvernământ se reunesc, joi, de la ora 10.00, în biroul lui Sorin Grindeanu de la Camera Deputaților, într-o nouă încercare de a ajunge la o poziție comună în ce privește bugetul de stat pe anul 2026. Tensiunile din coaliție s-au amplificat în a doua zi de dezbateri din comisiile reunite de buget ale Parlamentului, în care PSD nu a reușit să impună amendamentul legate de pachetul de solidaritate pe care l-a promovat.

Noua reuniune a coaliției vine după ce, miercuri seara, ședința comisiilor a fost suspendată, în lipsa unui acord între partidele aflate la putere. Suspendarea lucrărilor reprezintă o întârziere consistentă față de graficul convenit anterior, potrivit căruia bugetul ar fi trebuit să treacă de comisii până miercuri seara, pentru ca plenul să adopte bugetul joi.

PSD a rămas doar cu susținerea UDMR

În cursul dimineții de miercuri, amendamentul PSD de alocare a unui ajutor unic pentru pensionari a avut susținerea UDMR, însă parlamentarii AUR fie nu au votat, fie s-au opus. În condițiile în care PNL și USR s-au opus și ele, amendamentul a căzut la vot.

Ulterior, parlamentarii PSD au părăsit sala de ședință, iar reprezentanți ai PSD și PNL au mers în biroul lui Grindeanu să negocieze, fără însă să ajungă la un acord.

Motivul nemulțumirii PSD a fost că amendamentul a fost socotit drept respins deși obținuse 23 de voturi favorabile, față 19 împotrivă și o abținere. În schimb, președintele de ședință, liberalul Bogdan Huțucă a spus că amendamentul nu a obținut jumătate plus unu din numărul parlamentarilor prezenți, astfel că a anunțat respingerea propunerii.

AUR i-a lăsat în ofsaid pe social-democrați

AUR a refuzat să susțină propunerea social-democraților, întrucât Sorin Grindeanu nu s-a angajat să sprijine un amendament al AUR legat de reîntregirea burselor pentru elevi și studenți și a sporului de doctorat.

„Domnul Grindeanu a spus că nu vrea să facă nicio înțelegere și că nu îi interesează nimic și că să facem ce vrem. Atunci le-am spus că mergem înainte cu amendamentul nostru și asta este”, a spus liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

La reluarea lucrărilor din comisii, PSD a solicitat reluarea votului. Cum parlamentarii AUR au anunțat că la vot vor spune „prezent, nu votez”, a început un duel verbal cu liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir. „Prezent, nu votez”, înseamnă să nu fii la muncă”, a spus social-democratul.

„Mi se pare sfâșietor cum PSD se roagă de AUR. PSD și UDMR au 34%, deci au nevoie de AUR pentru acest amendament. Trebuie să alegeți, ori vă luați în brațe cu AUR, ori nu. PSD ar vrea să rămână și european, și să facă alianță cu AUR. Asta ține țara pe loc”, a reacționat și Cătălin Drulă de la USR.

Amenințare cu blocarea bugetului

Nici a doua oară, amendamentul nu a adunat cele 26 de voturi necesare pentru a fi adoptat. Au fost 23 pentru, 19 împotrivă și o abținere. Apoi, Daniel Zamfir (PSD) a cerut adăugarea în bugetul Ministerului de Finanțe adăugarea a 1,1 miliarde de lei pentru ajutoarele pentru pensionari, adică ce prevede amendamentul PSD care a picat deja de două ori la vot.

El a spus că, în caz contrar, parlamentarii PSD nu vor vota anexele la bugetul Ministerului Finanțelor, aflat în dezbatere în comisie.

Bogdan Huțucă (PNL) a explicat că dacă anexa respectivă nu va fi votată, atunci întregul buget al Ministerului Finanțelor este pus în cauză, iar implicit, nu poate fi aprobat bugetul de stat.

Pentru a aplana conflictul, UDMR a făcut propunerea ca banii pentru amendamentul PSD să fie trecuți în buget la credite de angajament, urmând ca fondurile să fie alocate la rectificarea bugetară. Însă ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare a spus însă că nu poate asigura că, în septembrie, când are loc rectificarea de obicei, acești bani vor fi disponibili.

Astfel, că ședința a fost din nou suspendată pentru o nouă rundă de negocieri, și acestea fără rezultat. În consecință, la reluarea lucrărilor, comisiile au decis o nouă suspendare, de data aceasta pe termen nelimitat, până când coaliția va ajunge la o soluție agreată de toate partidele.

Soliditatea coaliției, pusă la îndoială

Nervozitatea din coaliție este arătată de o postare pe Facebook a lui Sorin Grindeanu în care a scris că PSD „nu va ceda șantajului” și că nu renunță la amendament. „Dacă noua majoritate USR-PNL-AUR-POT, creată ad-hoc în Parlament, vrea să conducă România sacrificând pensionarii și copiii cu dizabilități atunci le urăm drum bun împreună!”, a scris liderul PSD.

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a afirmat că PSD a căzut în propria capcană întrucât discuțiile sale cu AUR nu au dus la rezultatul scontat.

„Asta se întâmplă când, timp de luni de zile, te ocupi doar de jocuri politice și imagine: inevitabil ajungi să cazi în propria capcană. Promisiuni multe, calcule de culise, înțelegeri pe sub masă cu AUR, niciun moment de preocupare pentru a găsi surse de finanțare pentru ceea ce propui și zero rezultate reale pentru oameni”, a afirmat Motreanu.

La rândul său, președintele USR, Dominic Fritz a apreciat că modul în care au decurs dezbaterile din comisii arată că PSD testează o posibilă colaborare cu AUR. „E evident că PSD testează variante în afara coaliției. E evident că acest blocaj face parte dintr-o idee mai mare prin care PSD caută alte majorități”, a declarat Fritz. Cu toate astea, liderul USR s-a arătat încrezător că actuala coaliție va rezista, iar bugetul va fi adoptat.