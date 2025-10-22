„Este un compromis bun”, spune Zelenski despre propunerea lui Trump de a îngheța actualele linii ale frontului

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că apelul președintelui american Donald Trump ca Ucraina și Rusia să se oprească pe actualele linii ale frontului reprezintă „un compromis bun”, relatează Reuters.

Totuși, Zelenski, aflat într-un turneu în țările nordice, a spus că se îndoiește că președintele rus Vladimir Putin ar accepta o astfel de propunere.

„(Trump n.r.) a propus: «Să rămânem unde suntem și să începem conversațiile». Cred că a fost un compromis bun, dar nu sunt sigur că Putin îl va susține, și i-am spus asta președintelui (american n.r.)”, le-a spus liderul ucrainean jurnaliștilor, conform AFP.

Sugestia făcută de Donald Trump pentru încheierea războiului din Ucraina

Duminică, președintele american Donald Trump a sugerat că cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului din Ucraina ar fi „împărțirea” regiunii Donbas, astfel încât cea mai mare parte a acesteia să rămână sub controlul Rusiei.

„Să fie împărțită așa cum este”, a declarat duminică Trump reporterilor, de la bordul avionului Air Force One.

„Este deja împărțită”, a spus el, adăugând că „poate rămâne așa cum este acum”.

„Pot negocia ceva mai târziu”, a spus Trump, dar, deocamdată, ambele părți implicate în conflict ar trebui „să se oprească la linia de luptă, să se întoarcă acasă, să înceteze luptele, să înceteze uciderile”.

Declarațiile lui Trump au venit după o întâlnire tensionată cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, vineri, și vor fi considerate o schimbare bruscă față de poziția sa din septembrie, când a declarat că Ucraina ar putea recâștiga întreg teritoriul său și chiar „merge mai departe” în teritoriile rusești.

În culise, întâlnirea de la Casa Albă a degenerat de mai multe ori într-o „ceartă în toată regula”, în care președintele american a presat Ucraina să accepte propunerea Rusiei de a ceda integral Donbasul, avertizând că, dacă vrea, Vladimir Putin „te va distruge”, au declarat oficiali europeni informați despre discuții citați de Financial Times.

Cu o zi înainte, Putin i-a făcut lui Trump o nouă ofertă, prin care Ucraina ar urma să cedeze părțile din Donbas aflate încă sub controlul său, în schimbul unor mici zone din cele două regiuni de front din sud, Herson și Zaporojie.

Potrivit Reuters, trimisul special al SUA, Steve Witkoff, s-ar fi numărat printre cei care au insistat vehement ca Ucraina să accepte propunerea de „schimb de teritorii”.