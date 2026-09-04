„Ești mare deja, cum să ai emoții?”. Ce NU trebuie să-i spunem copilului înainte de școală. 10 replici aparent inofensive explicate de psiholog

„Ești copil mare deja, cum să-ți fie teamă?”, „De ce să ai emoții la școală? Nu e mare lucru!”, „Sigur o să-ți placă!”. Sunt replici spuse copiilor cu cele mai bune intenții înainte de prima de zi școală. Numai că între ceea ce vrea părintele să transmită și ceea ce înțelege, de fapt, copilul e o diferență.

Psihologul Lavinia Chifor de la Centrul Psiho-Logo-Med din Oradea explică de ce unele dintre cele mai obișnuite încurajări pot ajunge să invalideze emoția copilului sau să adauge presiune exact într-un moment în care acesta are nevoie de siguranță.

Când îți vezi copilul emoționat și temător în primele zile de școală, te simți dator să-l încurajezi, să-l ajuți să-și depășească disconfortul și să privească optimist spre tot ceea ce înseamnă noul an școlar. Revederea cu colegii, cu învățătoarea ori profesorii, trecerea de la rutina de vacanță la cea școlară, readaptarea la program strict, la teme și ore fixe de culcare și trezire. Însă atunci când vrei să elimini rapid această emoție, îi transmiți, involuntar, că ceea ce simte e nepotrivit, exagerat sau greu de tolerat, atenționează psihologul.

Un copil care spune că îi este teamă nu caută întotdeauna o soluție sau o explicatie, spune Lavinia Chifor.

„Uneori, are nevoie mai întâi ca adultul să recunoască ceea ce simte. De exemplu, când aude «Nu ai de ce să fii emoționat», copilul poate percepe o contradicție între propria stare și ceea ce îi spune adultul. El simte teamă, dar primește mesajul că acea teamă nu are un motiv suficient de bun. În timp, astfel de mesaje pot contribui la dificultatea de a-și identifica și exprima emoțiile, pentru că învață că anumite stări nu sunt permise sau că trebuie ascunse”, explică ea.

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