Estonia a detectat mai multe drone ucrainene care i-au încălcat spațiul aerian / Ce spune Kievul

Autoritățile estoniene au adunat bucăți de drone din zona Tartu. Foto: Kristjan Teedema / imago stock&people / Profimedia

Mai multe drone detectate în spațiul aerian al Estoniei par să se fi abătut de la traseul stabilit din Ucraina în timp ce se îndreptau spre Rusia, au spus forțele armate estoniene, potrivit Reuters.

Precizarea vine după ce Estonia anunțase anterior, marți, că a detectat drone atât în interiorul, cât și în afara spațiului său aerian în cursul nopții, postul de televiziune ERR relatând că au fost găsite resturi de drone.

Un purtător de cuvânt al armatei a declarat marți seara că se crede că mai multe drone care au deviat spre Estonia au fost lansate din Ucraina „pentru a lovi ținte militare pe teritoriul Federației Ruse, în apropierea granițelor Estoniei”.

Separat, poliția finlandeză a declarat miercuri că o dronă detectată marți în Finlanda era una de origine străină și transporta explozibili. Postul de televiziune YLE a spus, fără a preciza de unde are informația, că aceasta era de origine ucraineană.

Încălcările de spații aeriene au avut loc în contextul în care drone ucrainene au lovit din nou un terminal rus de export de petrol în apropiere de Sankt Petersburg.

Poliția letonă a spus și ea miercuri că a deschis o anchetă după ce, mai devreme în cursul zilei, au fost găsite resturi ale unei drone în țară.

Purtătorul de cuvânt al armatei a declarat că misiunea NATO de poliție aeriană în Țările Baltice a răspuns la amenințarea reprezentată de drone, fără a preciza dacă vreo dronă s-a prăbușit pe teritoriul estonian. „Este foarte probabil ca astfel de incidente să se repete în viitorul apropiat și sunt o consecință directă a războiului de agresiune pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei”, au spus ei.

Reacția Ucrainei

Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, a declarat marți într-o conferință de presă că țara sa colaborează cu țările baltice și Finlanda pentru a preveni incidente viitoare.

„Împărtășim imediat toate informațiile necesare și vă pot asigura că nu am îndreptat niciodată drone către aceste țări”, a spus Sîbiha, adăugând că incursiunile au fost rezultatul „acțiunilor conștiente și deliberate ale Rusiei”.

Duminică, o dronă ucraineană s-a prăbușit în Finlanda, fiind prima dată când războiul din Ucraina a afectat teritoriul finlandez.

Kievul a prezentat scuze Finlandei după ce două drone s-au prăbușit duminică în sud-estul țării, în apropiere de granița cu Rusia.

Săptămâna trecută, Estonia, Letonia și Lituania au raportat prezența unor drone de origine ucraineană pe teritoriul lor, în legătură cu atacurile asupra terminalului petrolier rus.

Incidentele au venit după ce, în ultima perioadă, Ucraina a desfășurat atac după atac la porturile-cheie pentru exporturile rusești.