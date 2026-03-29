VIDEO Atac după atac la porturile-cheie pentru exporturile rusești. Incendiu la Ust-Luga

Un atac cu drone a provocat un incendiu în portul rus Ust-Luga de la Marea Baltică, a declarat duminică guvernatorul regional, semnalând noi pagube la acest important nod de export, lovit pentru a doua oară în câteva zile, potrivit Kyiv Post.

Ucraina și-a intensificat atacurile de represalii asupra infrastructurii ruse – inclusiv rafinării, depozite de petrol și porturi – afirmând că acestea constituie ținte legitime în efortul Ucrainei de a reduce veniturile din energie care finanțează ofensiva Rusiei.

„Portul Ust-Luga a suferit pagube. Nu au existat victime”, a declarat guvernatorul regional Alexander Drozdenko pe rețelele de socializare.

El a spus că „echipele de salvare lucrează pentru a stinge un incendiu” în port – un important nod pentru exporturile rusești de îngrășăminte, petrol și cărbune.

BREAKING: Ukrainian one-way attack drones are striking the Russian oil terminal at the Baltic Sea port of Ust-Luga for the third time within a week! #OperationEpicFury #OperationLionsRoar pic.twitter.com/dZCcPgcwxK — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) March 28, 2026

Treizeci și șase de drone au fost distruse peste noapte în regiune, a mai spus Drozdenko.

Portul din nord-vest a suferit daune săptămâna aceasta, când a fost ținta unui atac cu drone revendicat de armata ucraineană.

De asemenea, săptămâna aceasta, Ucraina a lovit un alt port rus important din Marea Baltică, Primorsk. Fumul negru al incendiului a putut fi văzut pe imaginile din satelit.