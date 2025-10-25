Etichete de avertizare pe carnea procesată. Oamenii de știință britanici trag un semnal de alarmă privind substanțele cancerigene

Baconul și șunca vândută în Marea Britanie ar trebui să aibă etichete de avertizare că substanțele chimice pe care le conțin cauzeacă canceer, susțin oameni de știință britanici, citați de The Guardian. Solicitarea survine după ce au criticat mai multe guverne pentru că „nu au făcut absolut nimic” pemtru a reduce riscul de nitriți în deceniul care a urmat după ce s-a stabilit cu certitudine că pot provoca tumori maligne.

Sâmbătă se împlinesc 10 ani de când Organizația Mondială a Sănătății a stabilit că nitriții din carnea procesată sunt cancerigeni, precum tutunul sau azbestul.

Nitriții sunt substanțe chimice adăugate în bacon și șuncă în timpul procesării pentru a le prelungi durata de valabilitate și să le dea culoarea roz.

„Consumatorii merită informații clare”

„Lipsa de acțiune” pentru a limita folosirea compușilor în Marea Britanie a provocat 54.000 de cazuri de cancer intestinal, care au costat sistemul de sănătate 3 miliarde de lire, susțin experții.

Patru dintre oamenii de știință care au lucrat pentru Agenția Internațională de Cercetare a Cancerului (AICC) a OMS cu privirea la efectele cărnii procesate, precum și alți experți i-au scris lui Wes Streeting, secretarul Sănătății, cerându-i să acționeze pentru a reduce riscul presupus de nitriți, într-o scrisoare sub egida Coaliției împotriva Nitriților.

Lui Streeting i se cere să impună afișarea de avertismente pe pachetele de șuncă și bacon, în jur de 90-95% dintre cele aflate pe piață, și eliminarea treptată a nitriților în următorii ani.

„Consumatorii merită informații clare. Cei mai mulți oameni nu știu că OMC clasifică produsele din carne tratate cu nitriți în aceeași categorie de substanțe cancerigene precum tutunul și azbestul. Miniștrii au responsabilitatea să protejeze sănătatea publică și să reducă riscul de cancer intestinal legat de aceste produse și astfel ar trebui să introducă etichete obligatorii de avertizare pe ambalaje, similare cu „fumatul ucide” pe pachetele de țigări”, a declarat Denis Corpet, profesor emerit în siguranță alimentară și nutriție la Universitatea din Toulouse și unul dintre cei patru oameni de știință semnatari ai scrisorii.

„O analiză a datelor din 10 studii estimează că fiecare porție de 50 grame de carne procesată consumată zilnic crește riscul de cancer colorectal cu aproximativ 18%”, se spune în studiul AICC din urmă cu zece ani.

Risc crescut de cancer colorectal

Fondul Mondial de Cercetare a Cancerului, care susține cercetările în domeniul prevenției și tratării bolii, afirmă că nu există dubii că există un risc mai mare în cazul cărnii procesate.

Citește și Un medic explică de ce nu e bine să pregătim carnea pe grătar cu flacără directă. Ce se întâmplă cu nitriţii din mici pe flacăra directă și legătura cu apariția unor boli grave

„Există dovezi clare că consumul de carne procesate crește riscul de cancer colorectal. Asta se întâmplă în urma unui set complex de reacții care au loc în organism când este consumată carnea procesată și nitriții pe care îi conține și care produc substanțe cancerigene”, a declarat Kate Oldridge-Turner, reprezentantă a Fondului.

Ea nu susține apelul oamenilor de știință privind etichetele de avertizare dar cred că „recomandări de consum și standarde care ar trebui să limiteze consumul tuturor tipurilor de carne procesată și ar trebui făcuți pași pentru accesul la hrană sănătoasă, în special în cadru public, precum școlile”.

Profesorul Chris Elliott, un fost consilier guvernamental pe siguranță alimentară și un alt semnatar al scrisorii a spus: „La un deceniu de la raportul OMS, guvernul britanic nu a făcut absolut nimic pentru a reduce expunerea la nitriți, agenți care dau culoarea roz a cărnii și o conservă mai multă vreme dar care creează și nitrozaminele, compuși despre care se știe că provoacă cancer. Fiecare an de întârziere înseamnă mai multe cancere prevenibile, mai multe familii afectate și mai multă presiune pe sistemul de sănătate.”

În schimb, un purtător de cuvânt al Departamentului de Sănătate și Asistență Socială a spus că „Agenția pentru Standarde Alimentare a fost clară că legătura dintre nitrați, nitriți și cancer rămâne neconcludentă”.