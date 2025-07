Un membru de onoare al Academiei Române a răspândit știri false de la protestul pro-Georgescu. Întrebat despre gest, el a răspuns cu derapaj după derapaj / Președintele Academiei spune că nu are ce să-i facă 

Eugen Mihăescu, membru de onoare al Academiei Române, a scris, după protestul de duminică în sprijinul lui Călin Georgescu, un text care se bazează pe informația falsă că un jandarm a călcat intenționat drapelul României. HotNews a vrut să afle de la el cum a ajuns la această informație. În dialogul cu jurnalistul, Mihăescu a spus că el știe care e adevărul. A vorbit apoi despre lucruri aleatorii, lansând jigniri și făcând mai multe derapaje, inclusiv unul la adresa premierului.

Întrebat despre afirmațiile sale, președintele Academiei, Ioan Aurel Pop, a spus că instituția nu poate lua nicio măsură și a subliniat că Mihăescu „nu se supune niciunei exigențe a instituției”.

„ȘOCUL UNEI IMAGINI. Oamenii au ieșit în stradă pentru Libertate, Dreptate și Demnitate națională. Iar Jandarmeria a ajuns să calce în picioare stindardul pe care au depus un jurământ!”. Așa este intiluat textul semnat de Eugen Mihăescu, în vârstă de 88 de ani, pe un site care găzduiește articole cu conţinut conspiraționist – activenews.ro.

La autor, în fața numelui lui Mihăescu apare și „acad.”, respectiv prescurtarea de la academician.

Ce scrie despre scena descrisă de Jandarmerie drept „o tentativă de manipulare”

„Imaginea tânărului jandarm călcând în picioare Tricolorul, punându-și bocancii pe aurul drapelului, pentru care atâția români s-au jertfit de-a lungul secolelor, este imaginea timpurilor detestabile pe care am ajuns să le trăim. Și asta în timp ce Stegarul Dac zace în pușcărie și toate apelurile pentru eliberarea sa se izbesc de zidul indiferenței guvernanților”, a scris Eugen Mihăescu.

Despre scena la care a făcut referire, Jandarmeria Română a spus că „este prezentată o fotografie, extrasă dintr-un clip video, special pentru a lăsa impresia că un jandarm calcă intenționat drapelul național al României”. Într-un comunicat, instituția a spus că „se încearcă manipularea publicului și inocularea unor sentimente împotriva jandarmilor”.

Cine e Eugen Mihăescu

Mihăescu, în vârstă de 88 de ani, este membru de onoare al Academiei Române, după o activitate de pictor, grafician, scriitor şi om politic. El este membru al Academiei din 1993. A fost ales senator, în Parlamentul României, pe listele Partidului România Mare și vice-președinte al Comisiei pentru politică externă a Senatului, în legislatura 2004-2008.

Eugen Mihăescu este și unul dintre cei care s-au exprimat public împotriva acceptării scriitorului Mircea Cărtărescu în Academia Română, în luna februarie, potrivit G4Media.

Ce a spus despre știrea falsă

HotNews.ro l-a sunat pe Eugen Mihăescu pentru a afla cum a ajuns la imaginea cu o scenă despre care Jandarmeria spune că este scoasă din context.

În cadrul dialogului, el a povestit lucruri aleatorii care nu aveau legătură cu imaginea în discuţie, precum faptul că şi-a fracturat şoldul sau că l-a îngrijit, în America, pe Silviu Brucan (n.r. – fost politruc comunist devenit politolog).

A făcut și derapaje: a afirmat că premierul Ilie Bolojan „se tratează de schizofrenie la Viena” și a spus că președintele Nicușor Dan trebuie supus unei „expertize medicale”.

HotNews a ales să cenzureze unele afirmații făcute de Eugen Mihăescu. Consideră însă că este important pentru interesul public ca acestea să fie publicate, în contextul în care Eugen Mihăescu este un membru de onoare al Academiei Române și se recomandă a fi academician, titulatură incorectă, potrivit președintelui Academiei.

HotNews.ro: Am citit un text semnat de dumneavoastră pe activenews.ro, care este bazat pe o informaţie falsă. Cum aţi ajuns dumneavoastră la această imagine?

Acad. Eugen Mihăescu: Eu umblu pe internet şi am văzut un filmuleţ. Un filmuleţ e greu de manipulat. Câţi ani aveţi dumneavoastră?

– Nu e important.

– Eu am intrat în presă la 20 de ani. Asta se întâmpla la primul număr al „Vieţii Studenţeşti”, care a apărut în 1955. Deci, facem o socoteală de când sunt eu în presă. Apoi, am făcut o revistă, am lucrat la „Luceafărul”, am făcut desene pentru „Gazeta Literară”, „Contemporanul”. Profitând de un moment când uşa era întredeschisă, în 1967, m-am strecurat şi am plecat (din ţară, n.r.). Am făcut muncă de şantier, am fost dat afară din facultate înainte să termin facultatea. În străinătate am lucrat numai pentru presă foarte serioasă.

– Dar acum vorbim despre această imagine falsă…

– Eu nu m-aş fi pretat să fac un fals. Dragul meu, când am văzut filmuleţul pe internet şi l-am studiat, mi-am dat seama că nu poate să fie un fake news. Şi, la porcăria pe care o fac ei cu falsele alegeri, ar fi fost mai bine să fie mai multe fake-news-uri. Că ei au falsificat viaţa. Viaţa întreagă e falsificată. Mie puţin îmi pasă la 88 de ani, am mintea încă întreagă. Mă surprinde şi pe mine că încă mai merg pe două picioare, mai ales după ce m-a îmbrâncit cineva peste o trotinetă şi mi-am rupt şoldul. Eu nu vreau cu emfază să spun că am suferit un atentat. Eu nu sunt nimeni. Decât un artist.

– Dar imaginea e falsă…

– Pe mine m-a şocat ce-am văzut acolo. Şi am scris cu inima, nu cu mâna.

– Jandarmeria spune că imaginea e manipulată, e scoasă din context. Nu s-a întâmplat aşa. Sunteţi un reprezentant al Academiei Române. Or, potrivit Jandarmeriei, dumneavoastră răspândiţi o informaţie falsă pe internet.

– Jandarmeria răspândeşte o informaţie falsă. Jandarmeria ar fi trebuit să-l analizeze pe tânărul respectiv şi să-i spună că ar fi trebuit, aşa cum spun eu în articol, să ridice drapelul şi să-l sărute. Eu am avut un drept la replică şi a apărut (tot pe site-ul activenews.ro, n.r.). Nu că sunt academician din 1993, de pe vremea când nici preşedintele Academiei nu era academician. Eu nu am făcut acest comentariu în numele instituţiei, ci în numele meu. Am văzut ceva, am studiat ce văd foarte bine şi mi-am dat seama că nu e o făcătură. Jandarmeria Română şi „miliţianul” care conduce ministerul vor da socoteală.

– Cum adică?

– Dumneavoastră nu i-aţi văzut pe cei trei, legaţi de calorifer, pi**ți şi c**aţi pe ei. Care ne-au condus. Erau a doua zi după Revoluţie. Fuseseră în Comitetul Central, legaţi cu lanţuri de calorifer.

– Vă referiţi la Teodor Postelnicu şi Emil Bobu (cei trei erau, de fapt, doi: Teodor Postelnicu, fostul şef al Securităţii, şi Ion Dincă „Te leagă”, fost prim-vice-premier în regimul Ceauşescu)?

– Exaact. De care ne-am speriat cu toţi. Eu nu eram în ţară, dar ştiam foarte bine ce s-a întâmplat şi am făcut nişte desene împotriva lui Ceauşescu. Au apărut în presă. Am vorbit, m-am agitat, am ajuns până în Parlamentul britanic!

– Ce legătură au toate astea cu textul de care vă întreb?!

– Deci, ce s-a întâmplat e că eu am văzut foarte bine că imaginea nu e o făcătură! Ministerul şi Jandarmeria să ia un expert, să ia filmuleţul care a dispărut de pe internet şi nu se mai găseşte, şi, dacă văd că e manipulat, să spună!

– Păi, au spus…

– Dar fără analiză! Nu se poate vorbi aşa cu un om bătrân cum vorbesc ei. Vor da socoteală! Pe vremea când eram eu la New York, în 1987, la uşa mea a venit Silviu Brucan. Nu-l cunoşteam, dar l-am îngrijit, pentru că ştiam că va fi călăul lui Ceauşescu. Dintr-o privire l-am văzut! Eu v-aş întreba un lucru, că sunteţi jurnalist. Cineva, jurnalist din România, a făcut cumva vreo investigaţie la spitalul de la Viena unde se tratează domnul Bolojan de schizofrenie? Se poate face o anchetă, domnule!

– Realizaţi ce spuneţi? De unde ştiţi dumneavoastră că Ilie Bolojan se tratează de schizofrenie?

– Păi, ştiu, că se ştie. Cine trebuie să ştie ştie! Îşi numără degeţelele de la mână, să vadă că sunt zece! Eu, ca să-mi iau permis, e un doctor psihanalist sau psihiatru care-ţi dă OK-ul. Să conduci o ţară nu te vede nimeni, nu e nicio comisie?

– Înţelegeţi că spuneţi nişte lucruri foarte grave?

– Eu mă întreb, nu acuz pe nimeni. A făcut cineva vreo expertiză medicală? Mai ales pentru preşedinte!

– Şi pe el îl suspectaţi că are probleme?

– Eu nu suspectez pe nimeni, dragul meu. Eu mă uit şi spun. N-o să-mi interziceţi mie să am ideile mele. Poate nebune. Aşa cum văd eu, ca om bătrân, care a studiat pentru portrete, care a făcut anatomie… sunt anumite semne. În orice caz, părerea mea e că jurnaliștii, dacă ar fi liberi – dar la noi e cenzură, la ora actuală – ar face investigaţii. Mă rog, n-are importanţă. Eu am vorbit cu dumneata pentru că mi se pare că sunteţi un tânăr deosebit. Dar mie nu mi-e frică de nimic. Decât de Dumnezeu. Eu vă urez o viaţă lungă, plină de succese şi articole bune.

Preşedintele Academiei spune că nu are ce să facă, deși „a denigrat de mai multe ori instituţia”

HotNews.ro l-a întrebat pe preşedintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, dacă instituţia pe care o conduce are instrumentele necesare să evite, pe viitor, ca membrii acesteia să răspândească informaţii false şi ce repercusiuni pot exista după acest episod. „Din păcate, Academia nu are asemenea instrumente”, a răspuns Ioan Aurel Pop.

Preşedintele Academiei admite însă derapajele repetate ale lui Eugen Mihăescu: „Domnia sa a denigrat de mai multe ori instituția noastră, a avut derapaje de la Statutul Academiei, a sfidat Consiliul de Onoare (un fel de comisie de etică) etc. A fost preluat de anumite mijloace de difuzare în masă, deși noi am protestat. La ora actuală, dl Eugen Mihăescu nu se supune niciunei exigențe a instituției și nu respectă Statutul Academiei”, a mai spus Ioan Aurel Pop.

Ioan Aurel Pop spune că acesta nu poate fi sancţionat şi pentru că statutul instituţiei pe care o conduce nu-i permite să facă asta. „Dl. Eugen Mihăescu este membru al Academiei Române, dar nu este academician. Conform legii, exclusiv membrii titulari au dreptul să poarte titlul de academician”, a explicat Ioan Aurel Pop.