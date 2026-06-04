Eugen Tomac a fost desemnat prim-ministru. Ce urmează

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat joi nominalizarea lui Eugen Tomac, europarlamentar şi consilier onorific al şefului statului, pentru funcţia de premier. Ce urmează?

Propunerea de premier vine la o lună de la demiterea Guvernului Bolojan prin moțiunea de cenzură PSD-AUR. Eugen Tomac este cel care trebuie să formeze acum viitorul guvern și să meargă în Parlament pentru votul de învestitură.

Cei 5 pași pentru formarea noului guvern:

1. Alcătuirea echipei guvernamentale,

2. Prezentarea noului guvern în Parlament,

3. Audierile miniștrilor propuși, în Parlament,

4. Votul Parlamentului cu privire la programul de guvernare și lista guvernului

5. Depunerea jurământului în fața președintelui Nicușor Dan.

După nominalizare, Eugen Tomac va trebui să negocieze cu fiecare partid pentru a vedea dacă poate sau nu să strângă o majoritate solidă. Aflat la Cotroceni la momentul anunțului, Tomac a spus că va propune „un guvern tehnic, și nu un guvern politic”, și a cerut sprijinul partidelor democratice și pro-occidentale pentru învestirea viitorului Executiv.

Potrivit Constituției, premierul desemnat are la dispoziție 10 zile de la momentul propunerii sale pentru a contura programul de guvernare și lista de miniștri.

Noul guvern, împreună cu programul său de guvernare, trebuie să obțină votul de încredere al Parlamentului, în ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului. Pentru acordarea votului de încredere este necesară o majoritate simplă a voturilor deputaților și senatorilor prezenți.

Înainte de votul din plenul reunit, propunerile de miniștri vor merge în comisiile de specialitate ale Parlamentului pentru a fi audiați. Ei primesc un aviz consultativ privind numirea.

După obținerea votului de încredere în Parlament, președintele României numește prin decret noul Guvern.

Prim-ministrul și membrii noului Guvern depun individual jurământul de credință în fața președintelui României. Din acel moment, noul Guvern își exercită mandatul.

Eugen Tomac trebuie să strângă cel puțin 233 de voturi pentru a fi instalat Guvernul pe care îl propune. Matematica parlamentară este dificilă, în cazul lui.

În acest moment, Eugen Tomac, europarlamentar, consilier onorific al președintelui și lider al PMP, nu are susținere de la PNL și USR, care rămân în spatele lui Ilie Bolojan și refuză să mai facă parte dintr-un guvern alături de PSD. Fără cele 135 de voturi ale PNL și USR, viitorul Executiv ar putea aduna maximum 223 de voturi, în contextul în care PSD, UDMR, Minoritățile Naționale, Uniți pentru România, grupul PACE și toți parlamentarii neafiliați ar susține Guvernul. În acest scenariu ar mai fi necesare cel puțin 10 voturi.

Ce se întâmplă dacă Tomac nu trece de votul Parlamentului

În situația în care un candidat desemnat pentru funcția de prim-ministru nu obține votul de încredere al Parlamentului pentru programul de guvernare și componența Guvernului, președintele Nicușor Dan trebuie să facă o nouă propunere.

Două propuneri eșuate din partea președintelui pot duce la alegeri anticipate.

Procedura este prevăzută tot de Constituție:

„(1) După consultarea preşedinţilor celor două Camere şi a liderilor grupurilor parlamentare, preşedintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură.

(2) În cursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată.

(3) Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului preşedintelui României şi nici în timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă”.