Eugen Tomac, despre varianta ca să-și depună în scurt timp mandatul de premier desemnat: „Circulă un zvon”

Premierul desemnat Eugen Tomac a dezmințit, marți seară, „un zvon” care spune că ar urma să-și depună mandatul primit de la Nicușor Dan de a forma un nou guvern, pentru că „”. El se declară în continuare încrezător că va primi votul de învestitură în Parlament.

„Circulă un zvon că mâine aș intenționa să îmi depun mandatul, în urma unei presupuse lipse de sprijin din partea partidelor politice. Este FALS! Mandatul pe care l-am primit cu onoare și responsabilitate de la președintele Nicușor Dan este să formez Guvernul și, bineînțeles, voi duce această procedură până la votul Parlamentului. E calea firească, în concordanță cu principiile pe care le am”, a scris Eugen Tomac pe Facebook.

Mesajul vine la finalul celei de-a doua zi de discuții cu partidele și afirmă că este încrezător că Executivul său va trece de votul de duminică din Parlament.

„Sunt încrezător, totuși, așa cum am afirmat de fiecare dată după consultări, că votul va fi unul favorabil. Toți cei care trâmbițează ipoteze menite să divizeze nu au niciun temei și fac, așadar, apel la vigilență.

Avem nevoie, mai mult ca oricând, să rămânem uniți și concentrați pe același scop: formarea Guvernului și obținerea votului de învestitură”, a mai spus acesta.

Marți, Eugen Tomac a declarat că va cere votul de încredere al Parlamentului „în clipa în care voi avea acordul partidelor politice care au rămas să se pronunțe cu privire la propunerea pe care am formulat-o”, potrivit Agerpres.

„Îmi doresc enorm să găsim deschiderea necesară pentru a continua acest dialog și pentru a primi sprijinul necesar pentru învestirea unui guvern. (…) Voi respecta termenele procedurale prevăzute, astfel încât să mă prezint exact așa cum trebuie, astfel încât să respectăm toți pașii pe care îi avem de parcurs în ceea ce privește depunerea programului de guvernare și lista cu cabinetul de miniștri”, a precizat Tomac, citat de Agerpres.

Eugen Tomac a spus că va cere întrevedere cu Nicușor Dan

Eugen Tomac a mai menționat că va cere miercuri o întrevedere cu președintele Nicușor Dan, după ce va încheia discuțiile pentru învestirea noului guvern, urmând ca această întâlnire să aibă loc în zilele ce urmează.

Luni, la finalul întâlnirilor cu primele partide, Eugen Tomac a declarat că a avut o convorbire telefonică cu șeful statului.

Tot marți, premierul desemnat a vorbit despre scenariul în care, dacă Guvernul său va fi învestit, acesta poate avea un mandat scurt.

„Sunt un om ancorat în realitatea politică din țara noastră și, dacă un cabinet cu o largă susținere a avut o perspectivă doar de un an de zile, evident că, mergând spre Palatul Victoria, sunt conștient că măsurile și deciziile pe care le vom lua pot oricând trezi o situație care poate oferi o viață mai scurtă unui cabinet de miniștri. Eu îmi doresc să mergem până la capăt și evident că voi încerca să fac tot ce este posibil pentru mine pentru a nu provoca un conflict, pentru a discuta permanent cu partidele politice. Sunt un om echilibrat, sunt un om deschis spre dialog”, a mai spus el.

Despre o eventuală rotativă cu PSD, Tomac a declarat că nu are nicio înțelegere de acest tip cu niciun partid, iar discuțiile pe care le poartă cu reprezentanții politici sunt prezentate „în mod deschis și transparent”.