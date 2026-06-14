Eugen Tomac, după ce și-a depus mandatul: „Mă întorc la familia mea, care mi-a lipsit enorm”

Eugen Tomac și-a depus, duminică, mandatul de premier. Anunțul a fost făcut de președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, care a apărut atât alături de Tomac, cât și alături de noul premier desemnat: Adrian Veștea.

„Am plecat în urmă cu 10 zile cu convingerea că pot convinge partidele afiliate familiilor europene, pentru a le câștiga încrederea”, a spus Eugen Tomac, de la Cotroceni.

„Nu am găsit această atitudine din partea tuturor partidelor. Regret că nu am putut convinge, dar am speranța că tot ce urmează o să fie bine pentru România. Îi urez succes premierului desemnat”, a mai spus Eugen Tomac.

Ulterior, într-un un mesaj pe Facebook, Eugen Tomac i-a mulțumit din nou președintelui Nicușor Dan și a anunțat că „se întoarce la familia sa”.

Adrian Veștea este acum noul premier desemnat. El are la dispoziție zece zile pentru a convinge parlamentarii să-i acorde cele 233 de voturi necesare. În prima sa declarație, de la Cotroceni, Veștea a declarat direct: „Îmi doresc un guvern politic”, o schimbare față de Tomac, care vorbea despre un guvern „tehnic”.