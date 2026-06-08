Premierul desemnat Eugen Tomac începe negocierile pentru votul de învestitură. Numele vehiculate pentru ministere și condițiile puse de partide

Premierul desemnat, Eugen Tomac, va începe, luni, discuţiile cu partidele parlamentare pentru susţinerea Cabinetului său. Europarlamentarul și consilierul onorific pentru relația cu românii de pretutindeni al lui Nicușor Dan are la dispoziţie 10 zile, de la nominalizarea de către preşedinte, adică până duminică, să se prezinte în faţa Parlamentului pentru a obține votul de învestitură.

Potrivit Constituţiei, Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile de la nominalizarea pentru funcţia de premier, care a fost făcută oficial vineri prin decretul publicat în Monitorul Oficial, pentru a veni în faţa Parlamentului, să ceară un vot de încredere. Astfel, până duminică el trebuie să obțină majoritatea parlamentară pentru cabinetul său.

Tomac va avea luni primele discuţii cu PNL, USR şi PSD, conform News.ro, pentru susţinerea Cabinetului său tehnocrat.

El va avea întâlniri cu liberalii de la ora 11, cu reprezentanții USR de la ora 14 și cu social-democrații de la ora 17, , acestea urmând să continue şi pe parcursul următoarelor zile, cu celelalte grupuri parlamentare.

Consilierul lui Nicușor Dan urmează să le prezinte partidelor Cabinetul său de miniştri şi principalele măsuri din programul său de guvernare.

Numele vehiculate pentru Guvernul Tomac

Eugen Tomac a anunţat la Palatul Cotroceni că va propune Parlamentului un guvern „tehnic, nu politic”

Printre numele de miniştri vehiculate în spaţiul public se numără Luca Niculescu, la Ministerul de Externe, Mihnea Motoc, la Apărare, consilierul preşedintelui Sorin Costreie, la Educaţie, Valentina Robu şi Lavinia Niculescu, variante pentru Ministerul Muncii.

La Ministerul Finanţelor sunt ca opţiuni Bogdan Drăgoi şi Şerban Matei, în timp ce la Ministerul Sănătăţii a fost vehiculat numele managerului Spitalului Universitar, Cătălin Cîrstoiu, dar şi numele prorectorului Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, Ştefan Busnatu, medic cardiolog la Spitalul Bagdasar-Arseni.

La Ministerul Dezvoltării Regionale un nume care a apărut este cel al sociologului Vladimir Ionaş, dar şi cel al lui Ştefan Ţigănaş.

La Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene ar putea să rămână Dragoş Pîslaru, în timp ce la Ministerul Justiţiei a fost vehiculat numele lui Cosmin Filatov. La Ministerul Culturii este în cărţi profesorul Adrian Papahagi. Nicolae Istudor apare ca opţiune pentru Ministerul Agriculturii.

Consilierul prezidenţial Radu Burnete este vehiculat pentru funcţia de vicepremier în Guvernul Tomac.

Ce arată aritmetica parlamentară

Pentru a fi învestit în funcţia de premier, Tomac are nevoie de votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, adică 233 de voturi.

PSD – 128 de parlamentari

AUR – 90 de parlamentari

PNL – 76 parlamentari

USR – 59 de parlamentari

UDMR – 31 de parlamentari.

Minorităţile – 17 parlamentari.

Uniţi pentru România – 14 membri

Grupul S.O.S România – 15 membri

Neafiliaţi – 15 deputaţi şi 8 senatori

Grupul Pace-Întâi România – 11 senatori

Ce spune șeful PNL despre susținerea lui Tomac

Premierul interimar Ilie Bolojan, preşedintele PNL, a anunţat că liberalii nu vor vota un Guvern în care să existe secretari de stat sau şefi de servicii deconcentrate aflate în subordinea ministerelor care să fi fost puşi pe posturi sau care să fie susţinuţi de PSD, el invocând lipsa de încredere pe care PNL o are în social-democraţi, după ce aceştia au dărâmat, prin moţiune de cenzură, Guvernul din care ei înşişi făceau parte.

Bolojan a mai spus că şi-a „strâns toate lucrurile” şi este pregătit să predea guvernarea, el subliniind totodată că, dacă va fi nevoie să asigure continuitatea Executivului, va face acest lucru indiferent dacă şi-a făcut planuri de vacanţă sau nu.

El a menţionat că partidul pe care îl conduce va susţine, indiferent dacă va fi la putere sau în opoziţie, acele proiecte necesare accesării granturilor din fondurile europene, dar şi proiectele care ţin de „buna guvernare” a ţării.

UDMR aşteaptă să vadă formula Guvernului şi programul de guvernare

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că reprezentanţii formaţiunii aşteaptă să vadă care este programul de guvernare, cine sunt miniştrii propuşi şi care sunt intenţiile premierului desemnat Eugen Tomac, iar ulterior vor lua o decizie privind susţinerea învestirii guvernului. „Vom vedea ce soluţii propune Eugen Tomac pentru provocările cu care se confruntă ţara şi dacă există premisele pentru un guvern care să poată funcţiona pe termen mai lung”, a adaugat Kelemen.

„PSD este deschis să discute cu prim-ministrul desemnat Eugen Tomac”

Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, a spus că PSD este deschis să discute cu prim-ministrul desemnat Eugen Tomac în vederea coagulării unei majorităţi parlamentare. ȘEful PSD a mai precizat că, pentru a susţine noul Guvern, PSD îşi doreşte respectarea următoarelor principii: reluarea investiţiilor şi stimularea economică pentru a recupera locurile de muncă pierdute, protejarea românilor cu venituri mici şi medii şi susţinerea IMM-urilor româneşti.

„România şi românii au nevoie, cât mai rapid, de un Guvern! Partidul Social Democrat este deschis să discute cu prim-ministrul desemnat Eugen Tomac în vederea coagulării unei majorităţi parlamentare”, a fost anunţul preşedintelui PSD imediat după nominalizarea lui Tomac.

Ce condiții pune USR pentru susținerea Guvernului Tomac

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat că partidul său va sta de vorbă cu premierul desemnat Eugen Tomac, din respect pentru preşedinte şi interesul naţional, dar precizat că USR intră în discuţie cu liniile clare pe care le-a decis, adică fără nicio formulă cu PSD.

„Astăzi suntem convinşi că formula care merită susţinerea USR este un guvern care îi include pe miniştrii USR. Toţi patru, Diana Buzoianu, Radu Miruţă, Oana Ţoiu şi Irineu Darău, au demonstrat curaj, competenţă şi voinţă reală de reformă”, a adăugat Fritz.

„AUR nu va susţine aşa ceva”

George Simion, liderul AUR, a transmis chiar înainte de nominalizarea lui Tomac, că va fi anunţat un guvern fără sprijin popular şi e doar continuarea loviturii dată democraţiei.

Simion a spus că partidul său nu va susţine acest Executiv iar parlamentarii AUR nu vor intra în sala de vot pentru alegerea unui premier care nu a primit nici 1% susţinere din partea românilor.

Condițiile puse de grupul PACE – Întâi România

Grupul parlamentar PACE – Întâi România a anunţa, joi, după nominalizarea de către preşedintele Nicuşor Dan a lui Eugen Tomac, pentru formarea guvernului, că nu oferă cecuri în alb şi votul grupului parlamentar pentru învestirea oricărui cabinet este strict condiţionat de acceptarea integrală a trei linii roşii fundamentale: curăţarea structurilor de influenţa USR, fără tehnocraţi de faţadă și asumarea a 10 măsuri de urgenţă.

Ce spune preşedintele Nicuşor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, că are speranţa că toate forţele pro-occidentale vor sprijini acest guvern, pentru că nu există o altă posibilitate logică pro-occidentală şi care să aibă şi o majoritate în spate.

„Scenariul care mie îmi place cel mai mult ar fi ca partidele din fosta coaliţie să sprijine acest guvern tehnocrat”, a subliniat șeful statului, el adăugând că nu se pune problema ca acest sprijin să vină de la AUR.

De asemenea, preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, despre componenţa viitorului guvern Tomac, că sunt persoane interesante între consilierii săi, dar este o discuţie strict între Eugen Tomac şi persoanele pe care acesta şi le doreşte.

Şeful statului a comentat şi acuzaţiile că şi-ar face „guvernul său”.

„Diferenţa fundamentală este că, alternativ, dacă cumva un guvern al predecesorilor mei eşua, exista o alternativă clar pro-occidentală. Asta e diferenţa fundamentală. În alegerea pe care eu am făcut-o, n-a fost vreun orgoliu sau ştiu eu, vreo dorinţă, ci a fost să răspund la o necesitate, pentru că, realmente, şi sunteţi jurnalişti şi discutaţi cu partidele politice, nu există o altă soluţie pro-occidentală în momentul ăsta”, a spus Dan.

Întrebat dacă îşi va asuma un posibil eşec al lui Eugen Tomac, șeful statuli a spus că orice om politic îşi asumă toate gesturile pe care le face.

„Repet, în momentul acesta a fost un gest de asumare a unei realităţi”, a mai afirmat Nicuşor Dan.

Întrebat, vineri, ce se întâmplă dacă premierul desemnat, Eugen Tomac, nu va reuși să strângă majoritatea necesară, Nicușor Dan a răspuns: „Nu vreau să vorbim despre asta acum”.