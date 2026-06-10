Ofertă de la Eugen Tomac pentru primarul Ciprian Ciucu, în guvernul său, făcută în direct la TV

Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat, la B1 TV, că niciun nume din lista anunțată de miniștri nu este de neînlocuit, fiind dispus să ia în calcul propuneri venite din partea partidelor. El chiar i-a propus prim-vicepreședintelui PNL Ciprian Ciucu să preia Ministerul Dezvoltării.

Eugen Tomac a lansat oferta răspunzând unor întrebări legate de faptul că în cabinetul său sunt propuși ca miniștri persoane agreate de PSD.

„Un anunț în premieră și sper că domnul Ionaș nu se va supăra. M-aș bucura foarte mult ca domnul primar general Ciucu să vină în guvern, să vină la Ministerul Dezvoltării. Putem lucra împreună. Cred că experiența domniei sale este foarte bună și lansez această invitație”, a spus Tomac.

„Sunt dispus să fac orice compromis necesar”

La observația că prezența lui Ciucu în guvern ar însemna renunțarea la principiul după care miniștrii trebuie să nu aibă afiliere politică, Tomac a răspuns:

„Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din această situație în care suntem, pentru că eu cred că asta trebuie să facă oamenii politici în clipa de față, să dea dovadă de foarte multă responsabilitate, pentru că altă soluție nu avem.”

A durat doar câteva zeci de minute, până când liberalul a răspuns ofertei lui Tomac.

„Vă mulțumesc pentru încredere domnule Tomac, dar mi-am câstigat deja, într-o luptă electorală, după ani mulți de muncă, ultima poziție politică/administrativă pe care să mi-o mai doresc vreodată pe lumea asta. Sunt încă la început și trebuie să dovedesc că am meritat încrederea bucureștenilor”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

Tomac este dispus să înlocuiască orice nume de pe listă

Tot în emisiunea de la B1 TV, Eugen Tomac a spus că niciun partid încă nu a refuzat propunerea de a-i susține cabinetul. El s-a arătat deschis să primească propuneri pentru funcții de miniștri, dacă există obiecții întemeiate față de cei avansați de el.

„Nicio persoană propusă de mine nu este de neînlocuit. Sunt deschis spre un compromis, să vină să propună partidele dacă au un nume mai bun”, a spus premierul desemnat.

De asemenea, Tomac a precizat că programul de guvernare pe care și-l asumă va fi transmis partidelor în cursul zile de joi. El a indicat că o parte din acesta se referă la constrângeri legate de respectarea angajamentelor din PNRR și SAFE.

Întrebat dacă Ionuț Mașala, propunerea pentru funcția de ministru al Transporturilor, a fost făcută de către PSD, Tomac a negat.

„Nu a fost propus de PSD, am căutat un specialist din interior care să aibă experiența necesară pentru a gestiona un minister mamut. Nu-l cunoșteam, dar mi s-a recomandat de către un specialist în zona de transporturi”, a spus Tomac referindu-se la Mașala care este acum directorul general adjunct economic al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Întrebat dacă există posibilitatea de a se ajunge la alegeri anticipate, în cazul în care guvernul său nu va obține votul de încredere al Parlamentului, Eugen Tomac a răspuns: „Contextul ne obligă să fin raționali față de cetățenii români. Economia nu trece prin cele mai fericite momente, lumea nu trece prin cele mai liniștite clipe și să risipim sute de milioane de euro pe alegeri este un lucru greșit.”