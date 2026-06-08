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Actualitate

Premierul desemnat spune ce crede despre Putin

Andrei Stan
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Premierul desemnat Eugen Tomac a fost rugat, luni seară, în cadrul interviului acordat la Antena 3 CNN, să definească printr-un cuvânt sau o propoziţie mai mulţi lideri politici.

El s-a referit atât la liderii din țara noastră, cât și la cei de pe arena relațiilor internaționale.

Tomac a spus că Nicuşor Dan este „un preşedinte care va scrie istorie pentru ţară”. În timp ce despre premierul demis prin moțiune de cenzură, Ilie Bolojan, a spus doar că este „un om politic cu multă experienţă”, despre președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că este „un om politic destul de dispus să facă lucruri importante pentru ca ţara să meargă înainte”, potrivit News.ro.

Iată ce a răspuns Tomac:

  • Nicuşor Dan – „Un preşedinte care va scrie istorie pentru ţară”;
  • Ilie Bolojan – „Un om politic cu multă experienţă”;
  • Sorin Grindeanu – „Un om politic destul de dispus să facă lucruri importante pentru ca ţara să meargă înainte”;
  • Dominic Fritz – „Un lider politic pe care îl respect”;
  • Kelemen Hunor – „Un om politic cu foarte multă experienţă şi aş spune un bun român de etnie maghiară”;
  • George Simion – „Un politician care nu respectă regulile”;
  • Eugen Tomac – „Un român care îşi iubeşte ţara”;
  • România – „Ţara mea”;
  • Moldova – „Parte din ţara mea”;
  • Europa – „O port în suflet”;
  • Statele Unite – „Am încredere”;
  • Rusia – „Inamic”;
  • Ucraina – „O ţară pe care o respectăm”;
  • Donald Trump – „Un lider influent şi important”;
  • Vladimir Putin – „Ne dispreţuieşte”;
  • Xi Jinping – „Un conducător care şi-a consolidat poziţia”.