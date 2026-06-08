Premierul desemnat spune ce crede despre Putin

Vladimir Putin, la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, pe 5 iunie 2026. FOTO: Vladimir Smirnov / Zuma Press / Profimedia

Premierul desemnat Eugen Tomac a fost rugat, luni seară, în cadrul interviului acordat la Antena 3 CNN, să definească printr-un cuvânt sau o propoziţie mai mulţi lideri politici.

El s-a referit atât la liderii din țara noastră, cât și la cei de pe arena relațiilor internaționale.

Tomac a spus că Nicuşor Dan este „un preşedinte care va scrie istorie pentru ţară”. În timp ce despre premierul demis prin moțiune de cenzură, Ilie Bolojan, a spus doar că este „un om politic cu multă experienţă”, despre președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că este „un om politic destul de dispus să facă lucruri importante pentru ca ţara să meargă înainte”, potrivit News.ro.

Iată ce a răspuns Tomac: