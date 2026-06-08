Premierul desemnat spune ce crede despre Putin
Premierul desemnat Eugen Tomac a fost rugat, luni seară, în cadrul interviului acordat la Antena 3 CNN, să definească printr-un cuvânt sau o propoziţie mai mulţi lideri politici.
El s-a referit atât la liderii din țara noastră, cât și la cei de pe arena relațiilor internaționale.
Tomac a spus că Nicuşor Dan este „un preşedinte care va scrie istorie pentru ţară”. În timp ce despre premierul demis prin moțiune de cenzură, Ilie Bolojan, a spus doar că este „un om politic cu multă experienţă”, despre președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că este „un om politic destul de dispus să facă lucruri importante pentru ca ţara să meargă înainte”, potrivit News.ro.
Iată ce a răspuns Tomac:
- Nicuşor Dan – „Un preşedinte care va scrie istorie pentru ţară”;
- Ilie Bolojan – „Un om politic cu multă experienţă”;
- Sorin Grindeanu – „Un om politic destul de dispus să facă lucruri importante pentru ca ţara să meargă înainte”;
- Dominic Fritz – „Un lider politic pe care îl respect”;
- Kelemen Hunor – „Un om politic cu foarte multă experienţă şi aş spune un bun român de etnie maghiară”;
- George Simion – „Un politician care nu respectă regulile”;
- Eugen Tomac – „Un român care îşi iubeşte ţara”;
- România – „Ţara mea”;
- Moldova – „Parte din ţara mea”;
- Europa – „O port în suflet”;
- Statele Unite – „Am încredere”;
- Rusia – „Inamic”;
- Ucraina – „O ţară pe care o respectăm”;
- Donald Trump – „Un lider influent şi important”;
- Vladimir Putin – „Ne dispreţuieşte”;
- Xi Jinping – „Un conducător care şi-a consolidat poziţia”.