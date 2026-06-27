Eugen Tomac critică decizia lui Adrian Veștea de a se întâlni cu AUR: „Pentru mine, dialogul cu ei a fost exclus din start” / Ce a răspuns întrebat dacă este Nicușor Dan „pesedist”

„Cred că era mai potrivit să nu aibă loc această întâlnire”, a spus consilierul prezidențial Eugen Tomac, fost premier desemnat, când a fost întrebat, la Digi 24, despre decizia lui Adrian Veștea de a merge la sediul AUR înaintea votului de învestire a Guvernului.

Invitat la emisiunea „În fața ta”, difuzată sâmbătă la Digi24, Eugen Tomac a spus că el, tot în calitate de premier desemnat, a refuzat orice dialog politic cu formațiunea condusă de George Simion și a insistat că vizita la AUR a fost exclusiv decizia lui Veștea, nu a președintelui Nicușor Dan.

„Leadershipul partidului AUR este unul care joacă fără reguli și, din acest punct de vedere, pentru mine, dialogul cu ei a fost exclus din start. Faptul că în ziua votului, candidatul la funcția de premier, premierul desemnat, domnul Veștea, a luat această decizie împreună cu cei cu care a dorit să formeze majoritatea, este strict decizia domniei sale”, a spus Tomac în emisiunea „În fața ta”.

„Cred că era mai potrivit să nu aibă loc această întâlnire”, a continuat Tomac.

„Președintele a trasat niște linii extrem de clare”

Întrebat dacă apreciază că președintele Nicușor Dan împărtășește aceeași opinie, Tomac a răspuns că șeful statului a stabilit încă de la început o direcție clară privind orientarea proeuropeană și euroatlantică a României.

„Nu văd de ce președintele n-ar împărtăși acest punct de vedere în condițiile în care, repet, ceea ce și-a dorit, ceea ce mi-a cerut atât mie, cât și sunt convins domnului Veștea, a fost să venim cu un program care să păstreze România ancorată în relația euroatlantică”, a declarat Tomac.

Tomac a insistat că decizia de a merge la sediul AUR i-a aparținut exclusiv premierului desemnat și că președintele nu a avut nicio implicare în această alegere.

„A fost strict decizia domnului premier desemnat de a merge la sediul AUR. Nu a fost decizia domnului președinte. Președintele a trasat niște linii extrem de clare”, a spus acesta.

Nicușor Dan „și-a sacrificat tot capitalul de imagine”

Tomac a fost întrebat, în aceeași emisiune, dacă și de cine ascultă preșdintele Nicușor Dan. „E un om care și-a sacrificat tot capitalul de imagine pentru a păstra România pe direcția corectă”, a spus Tomac.

„ Președintele este un om politic care trece prin propriul filtru toate deciziile și ceea ce mi se pare extrem de important – și mi-aș dori ca acest lucru să să poată fi prezentat cât mai convingător zi de zi – este că în continuare a rămas un lider integru, un om de bună credință, un om care și-a sacrificat tot capitalul de imagine pentru a păstra România pe direcția corectă și de a nu permite jocului politic să domine direcția pe care o are țara”, a spus Eugen Tomac.

Întrebat insistent dacă președintele „ascultă de cineva”, liderul PMP a răspuns că Nicușor Dan se consultă cu alți oameni.

„Absolut, absolut. Este un un lider politic care se consultă. Da”, a răsuns consilierul prezidențial.

La finalul emisiunii, Florin Negruțiu, unul dintre moderatori, l-a întrebat pe Tomac dacă Niculor Dan este „pesedist”. Consilierul presidențial a spus „nu”, și l-a descris pe președinte ca fiind „un om politic care s-a format plecând de la această luptă și credință că vocea societății civile trebuie să fie ascultată”.

Vizita lui Veștea la AUR, înaintea votului de învestire

În ziua în care Parlamentul urma să voteze învestirea Guvernului condus de Adrian Veștea, premierul desemnat a mers la sediul AUR pentru o întâlnire cu liderul formațiunii, George Simion.

Înaintea discuțiilor, Simion a declarat că îl așteaptă pe Adrian Veștea la sediul partidului și i-a cerut președintelui Nicușor Dan să spună dacă voturile parlamentarilor AUR sunt sau nu acceptabile.

„Îl așteptăm la sediul partidului pe domnul Adrian Veștea, îl așteptăm pe Nicușor Dan să spună public dacă voturile AUR sunt bune sau nu. Să spună public dacă parlamentarii AUR mai sunt extremiști, că în ultimele săptămămâni am văzut că suntem patrioți”, a solicitat George Simion.

Ulterior, în plenul Parlamentului, înaintea votului de învestire, George Simion a afirmat că nu le va spune parlamentarilor AUR cum să voteze, dar că el și cei care „nu trădează” cauza AUR vor ieși din sală, echivalent cu a nu vota Guvernul Veștea.

A fost un moment în care Sorin Grindeanu, pe de o parte, și Adrian Veștea, și alți membri ai Guvernului și-au dus mâna la față, urmărind cum cei de la AUR părăsesc sala.

Guvernul Veștea a primit doar 189 de voturi, mult sub cele 233 necesare pentru a fi învestit, conform rezultatelor oficiale.