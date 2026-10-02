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EURO și lei, Foto: Inquam Photos / Alberto Groşescu
Opinii /

Euro îți mărește ratele fără să-ți schimbe contractul. Ce înseamnă un curs de 5.34 lei pentru chirie, rata la credit și leasing

Editor coordonator (finanțe-bănci)

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O gospodărie care plătește în euro chiria, rata la casă și leasingul mașinii scoate astăzi din buzunar cu câteva sute de lei lunar mai mult decât acum un an, deși niciuna dintre aceste facturi nu s-a scumpit cu un cent. Diferența vine exclusiv din curs.

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