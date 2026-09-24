Euro rămâne la cotații istorice record. Ce înseamnă asta pentru banii tăi

Pentru economie, un euro la 5,27 lei e un semn că importurile devin mai scumpe, că asta va pune presiune pe inflație în lunile următoare, că ratele vor crește dacă ai credite în euro, iar vacanțele externe devin mai costisitoare.

Banca Națională a cotat joi un euro la 5,27 lei, după ce investitorii au vândut titluri de stat în așteptarea deciziei agenției de rating S&P care va fi publicată vineri, 2 octombrie.

Pentru omul obișnuit, diferența dintre 5,09 lei, cât era euro la începutul anului, și 5,27 lei, cât a ajuns acum, poate părea mică. Dar, la nivelul întregii economii, aproape toate bunurile și serviciile care includ componente importate devin ceva mai scumpe. Acesta e motivul pentru care toată lumea e atentă la curs.

Efectele pentru români

Pentru oameni, efectele cele mai vizibile sunt:

Importuri mai scumpe. România importă multă energie, echipamente, medicamente, electronice și bunuri de consum. Dacă euro rămâne sus, o parte din costuri ajunge în prețurile finale.

Presiune asupra inflației. Nu se vede imediat, dar un leu mai slab tinde să alimenteze creșterea prețurilor în lunile următoare. Unele estimări ale economiștilor indică faptul că o depreciere de 1% a cursului poate adăuga aproximativ 0,3 puncte procentuale la inflație pe parcursul unui an.

Vacanțe și cumpărături externe mai scumpe. Tot ce este plătit în euro costă mai mult în lei.

Efectele pentru companii

Importatorii pierd, deoarece cumpără marfă sau materii prime în euro și încasează în lei.

Exportatorii pot câștiga, pentru că veniturile lor în euro se transformă în mai mulți lei, deși avantajul este redus dacă folosesc multe componente importate.

În primul rând, scumpirea euro se vede, încet, dar sigur, la prețuri. Nu sar mâine toate prețurile, dar importurile mai scumpe apasă treptat.

Te poți trezi cu alimente sau electronice mai scumpe, rate ceva mai apăsătoare dacă ai credit în euro și vacanțe externe mai costisitoare.

Dacă rămâne sus mult timp, se instalează sentimentul că urmează vremuri mai incerte.