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Euro rămâne la cotații istorice record. Ce înseamnă asta pentru banii tăi

Editor coordonator (finanțe-bănci)

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Pentru economie, un euro la 5,27 lei e un semn că importurile devin mai scumpe, că asta va pune presiune pe inflație în lunile următoare, că ratele vor crește dacă ai credite în euro, iar vacanțele externe devin mai costisitoare.

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